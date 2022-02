Rumb a l'Elisi: els candidats a la carrera per a les presidencials de França

El 10 d'abril del 2022, els francesos estan cridats a les urnes per triar qui volen cremar el país durant els propers cinc anys. El sistema, de dues voltes, afavoreix els candidats de consens i, en principi, l'actual mandatari, Emmanuel Macron, parteix com a favorit.







A continuació, repassem qui són els principals protagonistes d'una precampanya que ja està en plena expansió a dos mesos vista dels comicis:





Emmanuel Macron @ep





EMMANUEL MACRON





Macron, exministre d'Economia durant l'etapa del socialista François Hollande a l'Elisi, va culminar el 2017 una meteòrica irrupció a la primera línia política. Ho va fer amb un moviment centrista i liberal de nou encuny, reconvertit fet i fet a La República a Marxa, i després d'arrossegar un ampli espectre de votants que es va reflectir també en la procedència variada d'alts càrrecs.





La Constitució gala contempla fins a un màxim de dos mandats consecutius per al president, per la qual cosa Macron està en el seu dret de voler repetir cinc anys més. L'actual mandatari ha evitat fer oficial una candidatura que ja tots donen per fet i que, de fet, ja ha superat el llindar dels 500 avals de càrrecs electes, imprescindible com a primer tràmit.





Macron figura com a favorit a tots els sondejos i és l'únic candidat consolidat per sobre del 20 per cent en intenció de vot per a la primera volta. Per a la segona i definitiva ronda --el 24 d'abril--, partiria amb avantatge especialment si s'hagués d'enfrontar amb els ultradretans Marine Le Pen i Éric Zemmour, però no tindria tantes garanties en cas de cara a cara amb Valérie Pecresse, de Els Republicans.





Valérie Pecresse @ep





VALÈRIE PECRESSE





Pecresse representa la dreta clàssica francesa, hereva de l'Agrupació per la República de

Jacques Chirac i de la Unió per un Moviment Popular de Nicolas Sarkozy. Lidera als

Republicans, que llastat per les polèmiques i de la mà de François Fillon es va quedar fora de la

segona volta el 2017.





Pecresse, presidenta del consell regional d'Illa de França, va sortir vencedora d'unes primàries a

les que no figurava com a favorita i ha reflotat el seu partit als sondejos, cosa que semblava

impensable fa només uns mesos. Figura segona en intenció de vot i, si acaba de culminar

el seu ascens, seria la primera dona a ocupar la Presidència de França.





MARINE LI PEN





Marine Le Pen @ep





La filla i hereva política de Jean Marie Le Pen encara la seva tercera candidatura presidencial. Ho fa cinc anys després que aconseguís reeditar la fita del seu pare i passar a la segona volta i amb l'aval que la seva formació, Agrupación Nacional, ja va guanyar la partida a Macron a les eleccions europees del 2019.





En aquesta ocasió, Le Pen ha intentat moderar una mica la seva imatge , en gran mesura a costa de presentar Zemmour com el veritable candidat radical de dretes, però s'ha trobat amb la inesperada irrupció de Pecresse. Així, ja no té tan assegurada la passada a la segona volta que li anticipaven tots els sondejos el 2021.





ÈRIC ZEMMOUR





Éric Zemmour @ep





Zemmour es va adobar davant l'opinió pública francesa com a polemista, passejant-se pels mitjans de comunicació amb idees ultradretanes a les que ha acabat donant la forma de Reconquista, el seu projecte polític. El seu ascens a les enquestes va ser fulgurant, però s'ha acabat per desinflar aquestes últimes setmanes fins a la quarta posició.





El vídeo de presentació de la seva candidatura, va prometre "salvar" França davant de suposats desafiaments vinculats amb la immigració, la inseguretat o la reivindicació de drets LGTBI. Zemmour se sent còmode entre escàndols i les seves polèmiques declaracions han portat els tribunals --al gener va ser condemnat per incitar a l'odi racial--.





JEAN-LUC MÉLENCHON





Jean-Luc Mélenchon @ep





El líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha representat en aquesta darrera dècada l' esquerra més combativa , intentant vendre's com a alternativa al suposat centrisme del Partit Socialista. Mélenchon ja ha concorregut a dues eleccions presidencials, amb un especial èxit en les del 2017, quan es va acostar fins i tot al 20%.





Les enquestes actuals, tot i això, li concedeixen una intenció de vot que ronda la meitat del resultat obtingut fa cinc anys. La propera cita es presenta com l'última bala a la recambra d'un candidat que ja té 70 anys i, per tenir alguna opció, Mélenchon hauria d'atreure el vot útil dins d'una esquerra fragmentada.





YANNICK JADOT





Yannick Jadot @ep





L'eurodiputat Yannick Jadot representa Europa Ecologia-Els Verds , bandera política de l'ecologisme a França. El 2017, va renunciar a una primera candidatura presidencial per donar suport al llavors aspirant socialista, Benoît Hamon, però en aquesta ocasió és ell qui figura per sobre de l'abanderada del PS, Anne Hidalgo, als sondejos.





Rivalitza amb Mélenchon per ser el principal aspirant de l'esquerra, encara que sembla que per ara cap no supera el 10%.





CHRISTIANE TAUBIRA





Christiane Taubira a la seva etapa de ministra de Justícia @ep





Christiane Taubira va confirmar a mitjans de gener la candidatura, després de mesos d'especulacions. L'exministra de Justícia, una figura popular a França, va irrompre quan ja la resta de rivals ja havia pres posicions i amb l'esperança de rellançar a l'esquerra des d' una plataforma independent.





Es va alçar com a vencedora de les conegudes com a Primàries Populars, una iniciativa ciutadana aliena als partits polítics i la legitimitat dels quals han posat en dubte tant Jadot com Mélenchon. Taubira sí que va declarar que acceptaria el veredicte d'aquesta votació, en què van participar més de 450.000 persones i que tenia com a principal valedor Hollande.





ANNE HIDALGO





Anne Hidalgo @ep





El PS va proclamar a l'octubre com a candidata a Hidalgo , que arribava precedida de dues victòries electorals a París en plena travessia pel desert dels seus companys socialistes. La seva figura, no obstant, no ha acabat d'enlairar-se, fins al punt que podria obtenir pitjors resultats que Hamon, que no va arribar al 7% fa cinc anys.





Hidalgo ha intentat prendre la iniciativa plantejant una plataforma unitària a altres candidats d' esquerra, però la seva idea ha caigut en sac trencat . Tot i això, l'alcaldessa de la capital ha descartat llençar la tovallola a l'espera del que pugui passar en els propers dos mesos i que acabi pesant el fet de tenir darrere un partit ja consolidat i amb experiència de poder.