Girona celebrarà la 10a edició del seu Festival Internacional de Circ del 17 al 22 de febrer

“Uns ens diuen que som valents i altres ens titllen d'inconscients” va dir Genís Matabosch, director general del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or a la presentació de la desena edició que tindrà lloc al Camp de Mart de la Devesa de Girona del 17 al 22 de febrer i això en un any en què no se celebraran ni el de Montecarlo, ni el de París. La Circus Art Foundation i les autoritats de la capital del Ter han estat més valentes que les dues ciutats esmentades i possibilitat que Girona aculli novament un dels cinc festivals de circ més importants del continent europeu i el més sens dubte d'Espanya.





Matabosch va recordar el criteri que presideix festival i és presentar exclusivament atraccions inèdites a Europa. Només hi va haver una excepció a l'edició de 2021 en què, a causa de la pandèmia, hi va haver un “festival de festivals” una mica diferent. En aquesta ocasió, participaran 94 artistes de tretze països amb 24 atraccions, destacant la presència del Gran Circ Bolshoi de Moscou, Circ estatal de Rússia, els d'Urmutia, Uzbekistan, Kazakhstan i Mongòlia, així com artistes de Xile, Argentina, Equador, Ucraïna , Geòrgia, Mèxic, Canadà i Estats Units. El jurat que discernirà els guanyadors del trofeu Elefant d'Or d'or, plata i bronze -inspirat a l'obra de Dalí, gentilment autoritzada per la Fundació Gala-Dalí- estarà format per quinze reconeguts experts internacionals.





Hi haurà setze funcions -d'elles dotze obertes i quatre per a escolars-, amb sengles semifinals de dotze atraccions cadascuna: Blau (dijous i dissabte) i Vermella (divendres i diumenge) i preus de 16 a 85 euros; però hi haurà a més una marató final amb les 24 el dilluns 21 a un preu únic de 18 euros i la gala final el dimarts 22.









Tenint en compte que el circ és un espectacle que es desenvolupa no només sota les carpes itinerants i als locals fixos, sinó que també té acollida a teatres, cabarès, music halls, espais a l'aire lliure, parcs temàtics, creuers turístics, etc. Festival Elefant d'Or no només acudeix un públic que poguéssim qualificar de convencional, sinó també un altre de caràcter professional format per programadors que assisteix per conèixer les atraccions ja que, com queda dit, són sempre inèdites al continent, amb la finalitat de fer-ne la selecció i procedir a contractar aquelles que els interessen. Per a tal fi existeix un espai anomenat ”Circus World Market” que està ubicat al palau firal limítrof.





Es va precisar que, si bé ja s'han abolit les limitacions d'aforament, com que el Festival va iniciar la venda d'entrades quan existia la del 70%, la seguirà respectant per no molestar qui les van adquirir en la convicció que estaria aïllats. Matabosch va afegir que la venda anticipada va bé (ja s'han expedit 18.000 localitats), però que encara queden places.





Finalment, hi haurà una exposició dedicada a la celebració d'aquest desè aniversari com a record als 689 artistes, 209 atraccions i més de 255.000 espectadors que havien participat a les edicions anteriors.