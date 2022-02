Finalitzen les quarantenes a les escoles a partir del 21 de febrer

Argimón afirma que “tot apunta que va en la direcció de la nostra proposta. / @EP





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha afirmat aquest divendres que preveuen eliminar les quarantenes per contacte estret de Covid-19 a l'alumnat sense símptomes a partir del 21 de febrer.





Ho ha dit en una entrevista a TV3 al costat de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas , en què ha explicat que està previst que la setmana que ve la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta emeti un informe sobre això.





"Tot apunta, sembla, que va en la direcció de la nostra proposta", ha dit Argimon, i ha afegit que seria preferible que aquest nou protocol s'apliqués des del mateix dilluns 21.





També s'ha mostrat partidari que les quarantenes desapareguin "tant en els nens com en els adults", un cop s'avaluï de manera clínica com evoluciona la simptomatologia dels infectats.



Cabezas ha afegit que ara la pandèmia està en un "moment diferent", tot i que encara no es pot parlar d'estacionalitat ni la situació als hospitals és la mateixa que la de la grip, i per ara continuarà sent obligatori comunicar si un s'ha infectat de coronavirus.





"Estem posant en marxa un sistema de vigilància sentinella. Ens situa en una millora de la vigilància de la grip i altres virus respiratoris. A l'abril, ens situarà en una situació de poder vigilar si apareixen noves variants", ha explicat.





Argimon també ha anunciat que preveuen que "abans del segon trimestre" la mascareta deixi de ser obligatòria a les aules: primer la deixaran de fer servir els alumnes més joves amb l'obligació de portar-la --els més grans de 6 anys-- i després, amb unes dues setmanes de diferència, podran començar els cursos superiors de manera esglaonada.





En canvi, els adults encara hauran de "passar l'hivern" amb la mascareta als espais interiors, després que ha deixat de ser obligatòria als exteriors des d'aquest dijous.