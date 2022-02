Santi Vila clica l'ullet a Centrem com a candidat per a l'alcaldia de Barcelona

Santi Vila durant el judici de l'1 d'octubre / @EP





Santi Vila podria tornar a la política. En una entrevista a Cafè de les idees, de RTVE i Radio 4, l'exconseller s'ha mostrat disposat a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 2023, per “ajudar que la ciutat vagi millor”. Vila ha afegit que no hi ha res concretat, però ha aplaudit el nou projecte de Centrem , que encapçala la també exconsellera Àngels Chacón : “És l'espai amb què tinc més afinitat i vincles personals.”





Ha dit que algunes formacions ho han sondejat per si vol tornar a la política, i ha apuntat que Centrem i l'univers vinculat al PDECat és amb qui té més afinitat ideològica i vincles personals. "Estan molt interessats a situar-se al mapa polític amb força, i comptarien amb la meva simpatia i complicitat", ha dit sobre Centrem.







A l'entrevista, Vila ha assegurat que mai no ha estat independentista i ha valorat la situació de l'1 d'octubre: "Tensem la corda pensant que no es trencaria". Santi Vila ha afegit que tenia la convicció que Espanya era una nació de nacions i que creia que els catalans cada tres generacions tenien dret a renovar l'acord amb l'Estat.