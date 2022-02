Tomàs a El Llop: "Poca gent que conegui l'Àngel Llàcer pot esperar que fem un Terra Baixa rural del segle XIX"

Jordi Ferragut interpreta a Tomàs a El LLop (TV3) / Foto cedida per l'actor a @Catalunyapress







L'actor Jordi Ferragut, més conegut com a Tomàs a El Llop (TV3) ha avançat algunes de les sorpreses que ens esperen els pròxims dies en l'exitós programa que dona un lloc de privilegi, dins la graella televisiva, al teatre amateur. Un dels primers canvis té a veure en l'elecció del personatge d'en Josep. Es dona la circumstància que per aquest paper, el guanyador havia estat en Robert Batllosera, però segons ens ha informat, va acabar renunciant per motius personals i Marc Andreu Rosich, l'altre finalista, ocuparà el seu lloc. "És una llàstima perquè era l'altre representant de les terres gironines i m'he quedat sol per tota la demarcació".





Aquest canvi el veurem la propera setmana, però l'actor d'Arbúcies afegeix que "la relació amb en Marc és fantàstica. S'ha fet molt bona pinya entre tots i molt bon ambient, ja que en Marc sempre té la broma a punt. En el grup hi ha molt bon rotllo i ens ho passem molt bé".





Una bona relació que no es veu afectada per les diferències d'edat, encara que en Jordi Ferragut vol deixar clar que ell no és el més gran: "la Tuni és més gran que jo encara que no ho sembla. Els que formem grups de teatre ja sabem que som gent diversa de totes les edats. Els joves ens expliquen les seves coses i nosaltres les nostres batalletes i així fem pinya".





Ferragut afirma que pel "carrer tothom et saluda i és difícil aguantar els espòilers". L'actor assegura que hi ha moltes i moltes hores de gravació de cadascun, però que no tot pot sortir en pantalla tot i que "no m'acabo d'agradar".





Entre els espòilers que no vol desvetllar, el veterà actor ens avança: "tothom sap que una Terra Baixa muntada per l'Àngel Llàcer no serà una Terra Baixa normal. La gent no s'espera on l'ha muntat, com anirem vestits, a quin lloc està previst fer-la, a quina època està previst". L'actor aclareix que s'ha respectat molt a Guimerà, "però s'ha traslladat l'obra d'una manera que impactarà molt. Poca gent que conegui a l'Àngel pot esperar una Terra Baixa rural i ambientada al segle XIX. Potser una mica rural, sí... però no puc dir més. Només que és totalment diferent del lloc i l'època on ho havia plantejat Guimerà sense perdre el sentit. El seu text encaixa en altres èpoques".