CaixaBank, premiat per segon any consecutiu pel seu lideratge en solucions de finançament internacional

Edifici corporatiu de CaixaBank a Madrid @ep





CaixaBank ha estat elegit per segon any consecutiu 'Millor Banc Confirmador del Món' ('Best Confirming Bank') als Global Trade Finance Awards de la Corporació Financera Internacional (IFC), entitat del Grup Banc Mundial. Els premis, que celebren aquest any la desena edició, reconeixen aquelles entitats líders en solucions de finançament internacional i de comerç exterior a nivell mundial.





La IFC, la principal institució multilateral de finançament dedicada exclusivament al sector privat, ha destacat amb dos guardons a CaixaBank pel seu exercici en la confirmació i el finançament d'operacions d'importació i exportació a nivell mundial, en el marc del Programa de Finançament per al Comerç Exterior (GTFP).





En el període que cobreixen els premis, des del juliol del 2020 al juny del 2021, CaixaBank va tancar operacions per un total de 1.523 milions de dòlars en el marc de programes de finançament de comerç exterior amb institucions multilaterals, que es gestionen per part dels equips d'Institucions Multilaterals i IFI de la Unitat de Corporate & Institutional Banking (CIB) i de la International Banking (IB).





A més, CaixaBank ha estat elegit per primera vegada 'Millor Banc Confirmador del Sud d'Àsia' als mateixos guardons, reconeixent la tasca realitzada per l'oficina de representació de l'Índia, que el 2021 va celebrar el desè aniversari amb altes quotes de mercat en crèdits documentaris i avals gestionats entre la regió i Espanya.





El Sud d'Àsia va suposar més del 22% del total de volum de negoci de les iniciatives promogudes per Institucions Multilaterals durant el període per a CaixaBank. L'entitat va tancar operacions per un total de 348 milions de dòlars a la regió en el període.





CaixaBank i el Grup Banc Mundial





CaixaBank contribueix al GTFP d'IFC des de fa més de set anys a la seva ferma aposta per l'impuls al comerç exterior als països emergents i per oferir als seus clients la millor experiència en el procés de finançament d'empreses tant a països on l'entitat és present amb oficines de representació o sucursals, com a les regions on no té presència física.





A més, CaixaBank també participa en altres programes d'impuls al comerç exterior amb institucions com ara el Banc Asiàtic de Desenvolupament, el Banc Centreamericà d'Integració Econòmica o el Banc interamericà de Desenvolupament, entre d'altres.





A través d'aquests programes, CaixaBank es posiciona com a entitat pionera en solucions de finançament de comerç exterior i en reforça la relació amb els bancs locals amb què opera. CaixaBank manté relació comercial amb més de 1.700 bancs internacionals per facilitar l'operativa internacional de les empreses i dels particulars a qualsevol país del món.