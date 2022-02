El TSJC arxiva el procés contra dos diputats de VOX per un presumpte delicte d'odi a Reus

Joan Garriga al Parlament de Catalunya/ @EP





La sala civil i penal del TSJC ha resolt arxivar el procediment que es va instruir a Reus per un presumpte delicte d'odi i on es trobaven com a investigats, entre d'altres, el candidat de Vox a l'alcaldia de Barcelona, Joan Garriga Domènech i la secretària tresorera del mateix partit, Mónica Lora , tots dos aforats diputats del Parlament en aquesta legislatura. Segons afirma la interlocutòria no existeix una "acusació vàlidament formulada contra ells".





La sala, seguint amb la línia del Ministeri Fiscal que no presenta acusació en considerar que els fets denunciats no eren constitutius del delicte d'odi, arxiva el procediment contra els aforats i expressa en la seva resolució: "(...) sobre la participació dels quals concrets fets objecte d'acusació -la difusió entre els electors de Reus del programa electoral d'una determinada formació política- no existeix tampoc el més mínim indici, més enllà de la presumpta adscripció al consell executiu de la formació política PxC al temps dels fets. maig de 2011—."





Així doncs, la sala civil i penal del TSJC resol arxivar el procediment, exclusivament, per a les dues persones aforades sobre les quals és competent. La resta de processats, que no tenen situació d'aforats, queden pendents de la tramitació de la causa al jutjat penal 1 de Reus.





Els fets es remunten a l'any 2011, quan tots dos acusats estaven al comandament de Plataforma per Catalunya (PXC) , un partit xenòfob que va difondre una campanya contra els immigrants musulmans. En aquelles eleccions municipals, van desfermar una campanya que es regia sota el lema de "primer els de casa", la qual incloïa un xec de fins a 4.000 euros a nom d'un suposat musulmà i acusava aquests immigrants de treure llocs de treball als locals, rebre subvencions, saltar-se impostos i fins i tot tenir connexions amb la màfia.