El TSJC ordena a Cardedeu penjar la bandera espanyola i la senyera a l'Ajuntament

Cardedeu @ep





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat penjar la bandera espanyola i la senyera a la façana de l'Ajuntament de Cardedeu (Barcelona) en estimar dos recursos de l'associació Impulso Ciudadano, segons consta en dues sentències.





L'associació va denunciar en un jutjat de Barcelona que a la façana del consistori no estaven penjades cap de les dues banderes "sense tenir constància de l'existència d'acord municipal que avalés la retirada o no col·locació" de les banderes, i demanava obligar l'Ajuntament a fer-ho.





La primera jutgessa que va rebre el cas va rebutjar aquesta petició perquè considera que l'associació no estava legitimada per iniciar aquesta causa --en el mateix sentit, l'Ajuntament va assenyalar que és una entitat privada que no ha "acreditat interès legítim ni utilitat jurídica" ni que estigui directament afectada-- però el TSJC, en resoldre el recurs contra aquesta decisió, discrepa i accepta la denúncia.





Per aquesta mateixa denúncia, la primera jutgessa havia rebutjat les mesures cautelars que va demanar Impulso Ciutadà per ordenar a l'Ajuntament col·locar les banderes, i l'associació també va recórrer aquesta decisió.





En abordar aquest segon recurs, el TSJC ho estima argumentant que, una vegada revocada la decisió de no donar legitimitat a Impulso Ciudadano per iniciar el cas, i ja acceptada la denúncia, també s'ha de corregir aquesta decisió de la primera jutgessa i ordenar Cardedeu penjar les banderes.