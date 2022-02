Un municipi de Girona restringeix el consum d‟aigua per la sequera

Ajuntament de Campelles @ep





L'Ajuntament de Campelles (Girona) ha restringit el consum d'aigua al municipi, establint tres franges horàries de subministrament, "a causa de l'actual sequera".





En un bàndol d'Alcaldia, ha assegurat: "A causa de l'actual sequera, tenim un problema de proveïment d'aigua. En aquests moments estem treballant per tornar a restablir el subministrament, un cop aconseguit, ens veurem obligats a fer restriccions ia prohibir la utilització per al reg".





Els horaris de subministrament seran entre les 7 i les 9, entre les 12 i les 15 i entre les 20 i les 22 hores, i l'Ajuntament ha subratllat que l'aigua que arribarà “només serà per a consum domèstic i no serà apta per a l'ús de boca i que no es pot calar foc ni barbacoes”.