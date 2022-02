Mor Isabel Torres, l'actriu que va donar vida a 'La Veneno'

Isabel Torres @ep





L'actriu Isabel Torres , natural de Las Palmas de Gran Canària , ha mort als 52 anys després d'un temps de lluita contra un càncer de pulmó. Torres que ha protagonitzat la pel·lícula de 'La Veneno', ha mort aquest divendres, 11 de febrer.





La mort de la mort ha estat donada a conèixer per la família de la intèrpret al seu compte oficial d'Instagram.





Una de les primeres reaccions per mostrar el seu pesar per la mort l'actriu ha estat la del Cabildo de Gran Canaria, que exposa en un comunicat que a Isabel Torres se li va atorgar el mes passat el 'Can de Gran Canaria' de les Arts, dins del grup de 19 persones i entitats que rebran les seves distincions al mes de març.









A l'acord del ple del Cabildo de Gran Canària en què se li atorga aquest reconeixement es recull que l'actriu Isabel Torres va ser la primera canària transsexual que el 1996 va adequar el seu DNI a la seva identitat sexual i la primera candidata d'aquest gènere a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canària el 2005", a més de ressaltar el seu destacat activisme en la lluita a favor de la igualtat i del reconeixement del col·lectiu transsexual.