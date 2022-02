Els advocats del Congrés donen la raó a Batet: el vot telemàtic de Casero és "irrevocable"

Mertixell Batet @ep





Els lletrats del Congrés han donat la raó a Mertixell Batet per la seva gestió de la votació sobre la reforma laboral: no hi va haver error informàtic i Batet no estava obligada a trucar al diputat per comprovar-ne el vot ni donar-li oportunitat per canviar-lo. El vot d'Alberto Casero va ser vàlidament emès" i no existeixen ni precedents ni raons jurídiques o reglamentàries que permetessin al parlamentari popular tenir "una segona oportunitat", diu l'informe publicat pels advocats a què ha tingut accés la Cadena Ser.





"Després d'un exestudi estudi", la Direcció de Tecnologies de la Cambra descarta "que es produís un error tècnic, per la qual cosa la votació del diputat del PP es deu "a un error material del diputat que el vot emès no coincidís amb la que era la seva voluntat”.





"El Sr. Casero ha exercitat de forma correcta i plena el dret fonamental que li reconeix l'article 23 de la Constitució". "El vot emès, sigui presencial o telemàticament és irrevocable", conclou el text.