C. Tangana actuarà aquest dissabte als Premis Goya 2022

C. Tangana





La 36a edició dels Premis Goya, que se celebra aquest dissabte 12 de febrer a Les Arts de València, comptarà amb l'actuació de C. Tangana , una de les màximes estrelles del moment, que cantarà en directe amb la jove artista Rita Payés , segons ha informat l'Acadèmia de Cinema.





Amb el seu darrer treball, 'El Madrileño' --l'àlbum més venut a Espanya el 2021, premiat amb tres Latin Grammy i nominat a un Grammy-- aquest productor, compositor i cantant (també conegut com Antón Álvarez, Pucho o El Madrileño) ha conquerit la crítica i el públic alhora que ha revolucionat el panorama musical nacional i internacional.





Per la seva banda, Bebe --Goya a la Millor Cançó Original per 'Tiempo pequeño' de la pel·lícula 'La educación de las Hadas'--, Jedet --Premi Ondas pel seu paper a la sèrie 'Veneno'-- i Cristina Castaño --dels musicals 'Fama' i 'Cabaret'-- obriran la cerimònia amb una actuació musical.





Pantomima Full , el duet còmic format per Alberto Casado i Rober Bodegas, també participarà a la gala dels Goya a través d'un dels seus 'sketches'. Molt populars en xarxes socials, Casado i Bodegas es van adonar com a guionistes en col·laboradors al programa 'Sé el que vau fer' i han col·laborat en formats com 'La resistencia' i 'Yu: No no te pierdas nada'.





D'altra banda, la gala també comptarà amb la presència dels quatre espanyols nominats als Oscars 2022: Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias i Alberto Mielgo.





Tots ells acudiran a la cerimònia que se celebrarà a Les Arts de València, en què els dos intèrprets i el músic aspiren al Goya a Millor Actriu i Actor Protagonista, per 'Madres Paralelas' i 'El buen patrón', respectivament, i Millor Música Original, per 'Maixabel'.