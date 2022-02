Biden adverteix que un enfrontament amb Rússia provocarà una “guerra mundial”

Joe Biden @ep





El president dels Estats Units , Joe Biden , ha aconsellat als ciutadans nord-americans que resideixen a Ucraïna que se'n vagin "ara" en el marc de les tensions generades per l'acumulació d'efectius russos a prop de la fontera ucraïnesa.





" No és com si estiguéssim tractant amb una organització terrorista. Estem bregant amb un dels exèrcits més grans del món . És una situació molt diferent i les coses podrien tornar-se boges ràpidament", ha dit Biden en una entrevista amb el presentador de la cadena nord-americà NBC, Lester Holt.





Davant una de les preguntes de Holt sobre una possible operació per part dels Estats Units per rescatar els nord-americans que viuen a Ucraïna, Biden ha respost que no contemplen cap escenari, ja que seria " una guerra mundial " des del moment que "els nord-americans i Rússia" es començaran a disparar "els uns als altres".





En una roda de premsa a finals de gener, dos alts càrrecs del Departament d'Estat

van assegurar que "el Govern dels Estats Units no estaria en condicions d'evacuar els ciutadans nord-americans en cas de contigència".





Aquell mateix dia, els Estats Units van ordenar la sortida d'Ucraïna de les famílies dels diplomàtics de la seva ambaixada al país davant l'"amenaça continuada d'una acció militar per part de Rússia", afegint que "el personal no essencial" podia abandonar el país si així ho desitjava, segons un comunicat del 23 de gener.





Així mateix, van informar els ciutadans residents al país que " la situació de seguretat, especialment al llarg de les fronteres d'Ucraïna, a la Crimea ocupada per Rússia i a la Donetsk controlada per Rússia, és impredictible i podria deteriorar-se en qualsevol moment " , per la qual cosa els aconsellaven abandonar el país en vols comercials o altres mitjans de transport.





Segons recull el diari The New York Times, un alt funcionari nord-americà va confirmar que comandaments militars i d'intel·ligència de l'Administració Biden van estimar que l'Exèrcit rus hauria reunit el 70% de les forces que necessitaria per a una invasió total d'Ucraïna.





Aquesta informació va ser posteriorment comentada per l'ambaixadora dels Estats Units davant les Nacions Unides, Linda Thomas-Greenfield, davant una altra pregunta per part de la premsa sobre el desplaçament de tropes per part de Rússia i una possible "caiguda" de Kíev en prop de 48 hores .





"Encara estem treballant per dissuadir els russos de prendre la decisió equivocada d'escollir la confrontació", va assenyalar llavors Thomas-Greenfield, afegint que els Estats Units "continuen treballant en una solució diplomàtica".





A l'entrevista d'aquest dijous amb la NBC, Biden ha tancat el tema dient que el president rus, Vladimir Putin, "és prou intel·ligent com per, de fet, no fer res que tingui un impacte negatiu en els ciutadans nord-americans".