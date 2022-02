Aquestes són les cinc benzineres més barates a la província de Barcelona

Benzinera @ep





El preu de la gasolina està pels núvols i per això, cada cop és més important escollir on proveir. A la província de Barcelona, aquest 11 de febrer de 2022, no hi ha cap benzinera que serveixi 'sense plom 95' a menys d'1,41 €/litre. Un panorama desolador que convida a deixar el cotxe a casa i fer una bona caminada.





No obstant això, per a aquells que necessitin fer servir el cotxe per obligació, aquí tenen les benzineres més barates que podran trobar a Barcelona província:





1. Campsa Express de Gavà (Avinguda Bertran i Güell, 46).





Preu: 1,41 euros/litre de SP 95.





2. By Energy d'Igualada (Carrer Prat de la Riba S/N)







Preu: 1,41 euros/litre de SP 95.





3. Vilacarburants de Sant Fost Campsentelles (Carrer Barcelona, 180)





Preu: 1,42 euros/litre de SP 95.





4. Vilacarburants de Lliçà de Vall (Avinguda del Vallès, 8)





Preu: 1,42 euros/litre de SP 95.





5. Estació Servei Can Buxeres de l'Hospitalet de Llobretat (Carrer Miquel Peiró Victori, Cantonada Ametllers)





Preu: 1,421 euros/litre de SP 95.





I per últim, us deixem la millor opció per als que no puguin sortir de Barcelona ciutat:





1. Petroprix (Carrer Badajoz, 108)





Preu: 1,439 euros/litre de SP 95.