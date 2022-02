Cs recupera el grup municipal a l'Ajuntament de Lleida

La regidora de de Cs a l'Ajuntament de Lleida Maria Burrel i la diputada de Cs al Parlament Anna Grau - EUROPA PRESS





La regidora de l' Ajuntament de Lleida Maria Burrel ha anunciat aquest divendres que ha rebut un informe de l'Ajuntament de Lleida que avala que és la legítima representant de Cs, de manera que el partit torna a tenir el grup municipal que va perdre la tardor del 2021.





" El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida es torna a constituir ", ha anunciat Burrel en roda de premsa, acompanyada de la diputada de Cs al Parlament Anna Grau.





Burrel va ser expulsada del grup municipal del seu partit el setembre de 2021 per la llavors portaveu Àngeles Ribes i el regidor José María Córdoba, que no van acceptar la decisió de la direcció del partit que Burrel rellevés al portaveu a Ribes, per la qual cosa la formació els va expulsar i Cs es va quedar sense representació al consistori.





" Vaig ser apartada de forma il·legitima del grup municipal de Cs, i després de l'expulsió dels companys trànsfugues del partit, vaig fer instància el 8 novembre i vaig sol·licitar a l'alcalde (Miquel Pueyo) la meva reintegració com a regidor adscrita ", ha afirmat.





Cs ha assegurat, en un comunicat, que l'informe jurídic per a la constitució del grup té efectes retroactius des del 8 de novembre.





Per la seva banda, Grau ha defensat que Cs és un partit "que no té por a la llei ni als tribunals, que hi són per defensar els drets de les persones".





"S'ha fet justícia i s'ha vist què passa quan es vol anar per la porta del darrere", ha asseverat Grau.





PAU JUVILLÀ





Grau s'ha referit també a l'exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà, inhabilitat per un delicte de desobediència durant la campanya electoral de les generals del 2019, quan era regidor a Lleida i no va retirar llaços grocs de la finestra del despatx com demanava la Junta Electoral de Zona després d'una denúncia de la llavors portaveu del grup de Ciutadans, Àngeles Ribes.





"No desitgem cap mal, no es pot jugar amb institucions. Els representants públics hem de ser molt exemplars, no fer cas jutges fa mal a les institucions", ha dit referint-se a Juvillà.





"Aquesta setmana hem tingut el Parlament a un pas de l'autoimmolació per reacció en cadena i per ignorar lleis", ha assenyalat.