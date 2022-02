Un nen de 12 anys agafa el cotxe dels seus pares i mor en xocar contra un camió

N-21 en direcció Limerick @google maps





Un nen irlandès de 12 anys que ha agafat el cotxe de la seva família mentre dormien ha mort en un fatal accident de trànsit dijous a les primeres hores del matí. El cotxe que conduïa va xocar de front contra un camió





El menor i la seva família viuen a Newcastlewest, al municipi de Limerick . La policia creu que el nen ha agafat el Nissan Qashqai de la casa familiar mentre els seus pares dormien.







A més, les autoritats estan investigant si el nen va agafar el vehicle per "donar una volta" i conduïa cap a casa per la N21 a Rineroe , a prop d'Adare, quan va passar l'accident. La família del nen és originària de Polònia i els seus veïns els descriuen com a “gent extremadament decent”

.

Poc abans de les 02.00 hores, els serveis d'emergència han estat alertats després de l'accident entre el cotxe i un camió a la N21 a Rineroe, a prop d'Adare. El menor era l'únic passatger que anava al cotxe.





El conductor del camió, un home d'uns 40 anys, no va requerir tractament hospitalari. Un portaveu de la policia ha demanat als testimonis que s'hi posin en contacte. "A tots els usuaris de la carretera que puguin tenir imatges de la càmera (inclosa la càmera del tauler) i que viatjaven per la N21 a prop de l'àrea d'Adare en el moment de la col·lisió se'ls demana que posin aquestes imatges a disposició de la policia", han afirmat en un comunicat