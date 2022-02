Macron va rebutjar fer-se una PCR a la seva reunió amb Putin per evitar que els russos obtinguessin el seu ADN

Reunió entre Macron i Putin @ep





El president de França , Emmanuel Macron , es va negar a fer-se una prova PCR per descartar que tingués coronavirus abans de reunir-se dilluns a Moscou amb el seu homòleg de Rússia, segons el Kremlin, que ha suggerit que, fruit del rebuig, es van establir protocols de distància entre tots dos líders.





La imatge dels dos mandataris asseguts als extrems oposats d'una taula de sis metres, així com la distància guardada a la roda de premsa posterior a la reunió, han entrat a formar part del debat polític aquests últims dies, per intentar entendre aquesta evident fredor.





El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmat que Macron no es va sotmetre a la PCR que habitualment realitzen les autoritats russes als dirigents estrangers , de manera que el format de la trobada també es va poder veure afectat, segons l'agència de notícies Sputnik.





Tot i això, el president francès tenia un gran motiu per no sotmetre's a una PCR per part dels russos: no volia que es quedessin amb el seu ADN. "Sabíem molt bé que rebutjar el seu PCR implicava que no s'estrènyien les mans i una conversa en aquella llarga taula. Però no podíem acceptar que ells [els russos] obtinguessin [a través de la PCR] l'ADN del president ", han declarat fonts del Govern francès a Reuters.





Una altra font propera al president confirma a Reuters que el president francès es va fer un test d'antígens a la sortida de París i un altre en arribar a Rússia.