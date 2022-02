Un home mor dessagnat en saltar la porta d'un institut al qual va accedir per robar

Arxiu - Sanitari durant una intervenció de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries EPES, a la foto d'arxiu. - 112 - Arxiu





Un home d'uns 35 anys ha mort aquest divendres quan intentava accedir a l'Institut d'Ensenyament Secundari (IES) Francisco Rodríguez Marín d'Osuna (Sevilla) per cometre, suposadament, un robatori de matinada a les instal·lacions.





L'assaltant hauria intentat entrar a l'institut, en companyia de diversos individus, per la part del darrere a través d'una porta per a l'entrada de material, però va patir un contratemps. L'individu es va clavar un "sortint de ferro" en una aixella i, com a conseqüència, "li va provocar una gran pèrdua de sang" , que fet i fet va acabar amb la seva vida, segons fonts de la Policia Local i del 112.





El succés va tenir lloc abans que l'institut obrís les portes a la comunitat educativa. Un veí va ser qui es va adonar que hi havia una persona malferida, quan passejava el gos pel carrer Doctor Fleming, i va donar avís de la situació al 061 ia la Guàrdia Civil, a través del telèfon d'emergència 112, afegeixen les mateixes fonts.





La víctima era a l'altre de la reixa, per la qual cosa els veïns no ho van poder socórrer. Quan van arribar els serveis d'emergències sanitàries, l'home ja era mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.