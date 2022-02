L'arquebisbe de Santiago, a favor de la Comissió d'Investigació sobre abusos a menors que el PP qüestiona

El president de la Xunta va criticar ahir els plans perquè el Congrés investigui les denúncies de les víctimes de l'Església , argumentant que seria una falta de respecte per a les víctimes d'altres institucions, afegint-se al rebuig del seu partit a la Comissió de Recerca que promou esquerra.





Julián Barro, per contra, s'ha posicionat clarament a favor de la Comissió. Això sí, també demana tenir en compte que els abusos és un problema social, no només d'aquesta insititució. Fang fa aquestes declaracions enmig de la polèmica sorgida a Santiago de Compostel·la, la societat de la qual ha estat sacsejada per revelacions recents de presumptes abusos al Col·legi La Salle, que el Bloc demana investigar.





L'arquebisbe Julián Barrio aquest matí en un acte amb empresaris a Santiago







"Això sí, respectant l'ordenament jurídic i allò que tantes vegades hem dit i hem insistit: sense privilegis però sense discriminacions", ha matisat a continuació.





DISCULPES ENCARA QUE NOMÉS FORA UN CAS





Durant el torn de preguntes a la roda de premsa de la presentació de la Trobada d'Empresaris Catòlics, un esdeveniment que tindrà lloc a Santiago del 31 de març a l'1 d'abril, l'arquebisbe ha denunciat que "avui es pretén identificar abusos amb Església" , el que posa "sota sospita les institucions eclesials"."Per desgràcia, la pederàstia no és una qüestió de l'Església, és una qüestió social. I dic això no com a excusa, dic això com una realitat que cal tenir en compte", ha dit a continuació Barrio, ja que "només un cas ja n'hi hauria prou" per a "la necessitat de demanar perdó i atendre" les víctimes.En aquest sentit, Barrio ha recordat que la Diòcesi de Santiago, igual que la resta, compten amb "un departament en què totes aquelles persones" que hagin patit aquests abusos puguin presentar "la denúncia corresponent", i després s'activa "un protocol ja perfilat i que ja està en pràctica”.

