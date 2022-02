Brussel·les autoritza que es puguin vendre grills com a aliments a la Unió Europea

Captura de pantalla de Youtube @ep





Un nou aliment s'incorpora a la dieta europea: els grills . Així ho ha anunciat la Comissió Europea, que ha autoritzat la comercialització d'aquest insecte com a aliment a tots els països de la Unió Europea. Es tracta del tercer insecte autoritzat per al consum al club europeu, després que el maig passat permetessin la venda del cuc de farina i de la llagosta.





El grill es podrà consumir sec com a aperitiu o com a ingredient en certs aliments en forma de pols : es podrà afegir proteïnes a productes com galetes o pasta.

















El consum del grill va ser aprovat pels experts dels Estats membres el 8 de desembre passat. La Comissió va proposar la seva autorització després de conèixer la valoració estricta de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que va concloure que el consum d'aquest insecte és “segur”.