Aparten un capellà de Castelldefels per "presumptes conductes impròpies" amb menors

Església de Santa Maria, a Castelldefels





El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha apartat un capellà adscrit a la Parròquia de Santa Maria de per "presumptes conductes impròpies" amb menors fora del recinte i de les activitats parroquials.





En un comunicat aquest divendres, ha explicat que, en tenir coneixement del cas, ha prohibit que exerceixi el seu ministeri sacerdotal perquè "es presti a iniciar el corresponent procés canònic intern".





Ha manifestat la seva "consternació i tristesa" pel presumpte cas , ha condemnat qualsevol conducta d'aquestes característiques i ha manifestat el seu suport a les víctimes i familiars que hi pugui haver.





Des del Bisbat han volgut remarcar que s'apliquen protocols de prevenció previstos per a aquest tipus de casos, com el servei d'atenció a les víctimes d'abusos, i l'obtenció del certificat negatiu de delictes sexuals el Ministeri de Justícia per part de tots aquells que es relacionen habitualment amb menors.





Està completament "a disposició de les autoritats pertinents per col·laborar amb la justícia de manera oberta i franca", i ha subratllat el compromís amb la protecció i la custòdia de joves i nens.