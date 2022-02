El PP, Casero, Pedro Sánchez i les eleccions a Castella i Lleó

Alberto Casero @ep





No sé qui va dir que “ l'estupidesa insisteix sempre ”. Aquesta afirmació podria aplicar-se a bona part del PP després de la decisió humana a la votació del diputat popular Alberto Casero , que es va equivocar en introduir el seu vot. Gràcies a això va ser aprovada la mal anomenada “ reforma laboral ”, que va posar en peu de guerra tots els seus companys de partit que havien votat en contra i se les prometien molt feliços, perquè sabien per endavant que els dos diputats d'UPN s'anaven a passar per la conca del Duero la disciplina de vot i la paraula donada del seu cap. Havien de recolzar la reforma laboral i després no ho van fer - sintonia ara amb el PP?-. La decisió dels líders d'UPN de donar suport a la reforma té a veure amb la possible promesa dels socialistes de no presentar una moció de censura a l'ajuntament de Pamplona on governa la coalició Navarra Suma, que formen UPN, que havia recuperat el bastó de comandament que porta Enrique Maya; Ciutadans i Partit Popular de Navarra. L'ombra del 'tamayazo' va fer acte de presència.





La tensió viscuda a l'hemicicle de la carrera de Sant Jeroni, va estar abans, durant, després de la votació i a dia d'avui continua malgrat que aquest mateix divendres els lletrats del Congrés han conclòs que el vot del diputat Alberto Casero, favorable a la reforma laboral, va ser vàlid i no cap la seva revocació . Decisió que no ha agradat gens als populars, que no han assumit l'error de Casero i carreguen les culpes a la informàtica i a la mateixa presidenta Batet per no haver intervingut…





No és la primera vegada que alguna de les senyories que estan o han passat pel Congrés s'han equivocat a l'hora d'emetre els seus vots. Sense anar més lluny, el mateix Mariano Rajoy sent president del govern, el 2017 va votar no als seus propis pressupostos i no va passar res. Fins i tot l'exvicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias, també va votar per error dues vegades a favor dels comptes del govern Rajoy, i això que públicament havia declarat el seu 'no'. Les seves senyories són de carn i ossos i el que té boca s'equivoca, i les mans sovint també toquen els botons que no corresponen. No cal fer d'aquestes situacions casus belli, sinó cal prendre-s'ho amb tranquil·litat i acceptar esportivament l'error.





El que ha passat aquests dies al Congrés per la votació de la reforma laboral es pot emmarcar en el context de la campanya electoral de les eleccions a Castella Lleó, que se celebren aquest diumenge i on les enquestes, segons qui les encarrega, donen uns resultats o altres i tenen dels nervis els partits, especialment el PP, que es pot quedar sense governar, o fer-ho amb Vox. La veritat és que el nerviosisme ha fet efecte en els populars - també al PSOE i Ciutadans- perquè Casado s'ha bolcat a la campanya. Els resultats podrien endur-se per avançades a més del seu actual president Mañueco, al mateix Casado, que no és broma. Els populars han enfocat aquests comicis com si fossin unes generals perquè, segons ells, són el termòmetre del que volen les persones. És a dir que, si guanyés el PP, el mateix podria passar en unes generals.





Amb aquest panorama i amb alguns personatges incendiaris amb responsabilitats importants en el PP, és comprensible que s'estengui la por a les seves files. No obstant, barrejar “xurres amb merines” no té gaire sentit. ¿El PP continuarà amb la seva batalla contra la decisió de la presidenta Batet? És possible, però recordar una altra frase que diu: “Ningú està lliure de dir estupideses, el que és dolent és dir-les amb èmfasi”.





El que queda clar d'aquest episodi és que la seva senyoria Alberto Casero, que el coneixien a Trujillo on havia estat alcalde, ara s'ha fet més famós que la 'mochos' i que Pedro Sánchez, com s'aprecia, té una flor al darrere.