Una nova variant del coronavirus ha començat a circular entre les rates de les clavegueres de Nova York

Les rates de la ciutat de Nova York poden ser més que l'atracció turística més dubtosa de la ciutat. Alguns experts tenen por que siguin la font d'una nova variant de Covid. Un equip format per investigadors de Texas A&M-San Antonio i Queensborough Community College a la ciutat de Nova York asseguren que un cep desconegut del virus que es troba a les aigües residuals de la ciutat podria ser transmès per rates.





El cep té canvis d'aminoàcids que semblen coincidents amb els ceps de virus transmesos per rates del passat , va assenyalar un investigador, donant a llum la seva teoria. El fet que es trobi Covid en animals salvatges és una perspectiva preocupant, ja que això significa que pot circular indefinidament sense ser detectat i potencialment trobar el camí de tornada als humans novament en una forma nova i irreconeixible.





Es creu que la rata de cua blanca, per exemple, s'infecta fàcilment amb el virus, cosa que posa els viròlegs en alerta màxima. "Tenim diverses hipòtesis sobre la presència anòmala d'aquestes variants, inclosa la possibilitat que aquests llinatges es derivin d'infeccions humanes per COVID-19 no mostrades o que indiquin la presència d'un reservori animal no humà", van explicar els investigadors al seu estudi, publicat la setmana passada a Nature

Els investigadors van dir a Curbed que un membre de l'equip va recol·lectar mostres d'excrement de rata per a aquest experiment deambulant per carrerons foscos i recol·lectant tot el que van trobar. Els investigadors creuen que les rates van contraure el virus en beure aigua de clavegueram i menjar femta d'humans i altres animals.





" Probablement estiguin bevent aigua de clavegueram, i mengen femta, de manera que si hi ha grumolls de material a les aigües residuals, estic segur que podrien intentar consumir-ho ", assenyala John Dennehy, coautor de l'estudi i viròleg a Queensborough.





Si bé encara només poden fer prediccions, l'equip creu que els rosegadors habitants de la Gran Poma podrien ser la font del proper cep de Covid. Això pot semblar innocu per als humans, ja que la majoria de les persones es distancien socialment de les rates de totes maneres, això encara representa una gran amenaça.





Chris Thompson, professor associat de Biologia a la Universitat Loyola de Maryland, assegura que cada vegada que un virus s'obre pas al regne dels animals salvatges, podria representar un risc més gran per als humans.





"Ara tenim un munt de rates no vacunades que podrien propagar, permetre una mutació més gran en el virus i que eventualment tornar-lo a la societat", assegura el científic. Les coses esdevenen especialment preocupants quan el virus arriba a animals com ratpenats, ocells i porcs que han demostrat la capacitat de transmetre el virus als humans.





'Aquests coronavirus són sorprenents. Biològicament, són realment fascinants perquè poden infectar tants tipus diferents d'espècies”, conclou Thompson.