Fabricar el cotxe elèctric serà clau per mantenir la planta de Seat al Prat

Segons publica aquest dissabte La Información fins a 15.000 treballadors poden veure's afectats pel nou conveni col·lectiu que es negociarà a SEAT a partir de la setmana que ve a SEAT.

La reducció d'ocupació és el sector de l'automòbil que s'ha d'adaptar a les noves formes de mobilitat arribades de la mà de la transició ecològica és una cosa que tothom veu com a "inevitable" i que no només afectarà Seat.







Per Matías Carnero, President del Comitè d'Empresa de Seat, reconeix que en aquesta negociació el centre que més llocs de treball té a l'aire és el Prat, del qual viuen 1.200 famílies que es dediquen a la producció de motors de combustió i “no té assignat el motor elèctric. Per això cal buscar alternatives per donar resposta al centre”. Tot i això des del comitè d'empresa tenen com a objectiu que l'impacte sigui el mínim possible i busquen alternatives que redueixin 'el cop' al sector. De hehco "Si no s'aconsegueix res es pot produir el tancament de la planta del Prat". Des del comitè treballaran per trobar una alternativa ecològica que minimitzi l'impacte laboral: "Anem a un conveni on hem de parlar de producte i de compromís de feina a més de millores en la formació dels treballadors, amb les mires posades en un futur verd que cada cop està més a prop i que és inevitable per al sector de l'automoció”.





La decisió final podria afectar també 116.000 llocs de treball indirectes, a més de les 64.132 persones que viuen al Prat de Llobregat.





645 empreses de l'automoció es beneficiaran del suport de la Diputació de Barcelona per a la transformació sostenible del sector





A Catalunya la indústria de l'automòbil afronta molts reptes de futur i la transformació que viurà capgirarà el sector en tota la seva cadena de valor. En paraules d'Eva Menor, diputada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona: “no volem que la província de Barcelona, que té empreses líders a l'àmbit de l'automoció, perdi el seu posicionament estratègic que ha aconseguit durant tots aquests anys. Treballem al costat del sector privat per acompanyar-lo i facilitar la transició cap a la nova mobilitat i evitar al màxim que tanquin empreses clau. Volem que la província de Barcelona —afegeix Menor— continuï sent un punt clau al sud d'Europa pel que fa a l'automoció”.









El programa de suport a la indústria de l'automoció de la Diputació treballa amb els consells comarcals de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, les vuit comarques que presenten un índex d'especialització a la indústria de l'automòbil superior al 25%. Per definir els plans d‟acció i executar-los, els consells comarcals han participat en programa de la Diputació de Barcelona per al sector, que preveu accions transversals amb plans d‟acompanyament empresarial, recerca d‟ajuts, formació per capacitar els treballadors, acreditacions competencials i actuacions preventives per evitar nous tancaments empresarials. En total, s'espera un impacte en més de 645 empreses i més de 1000 treballadors.









UN PLA PER ACOMPANYAR EMPRESES I TREBALLADORS EN LA SEVA ADAPTACIÓ ALS NOUS MODELS DE NEGOCI









El Baix Llobregat és la comarca de Catalunya on el sector automobilístic té més pes, amb un volum de negoci de més de 19,7 milions d'euros i més de 34.000 treballadors. La situació estratègica de la comarca ha fet que es converteixi en un pol d'atracció per a empreses del sector que ja treballen a la nova mobilitat sostenible, com Silence o Wallbox. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez Morales, explica a Catalunyapress que “ens hem proposat acompanyar empreses de l'ecosistema industrial de l'automoció, especialment proveïdors de segon i tercer nivell, on creiem que el projecte pot tenir més impacte en termes de suport a la transformació ia l'adaptació a nous models de negoci” i atreure així nous inversors.









El programa també preveu invertir en formació per capacitar els treballadors en els nous requisits de la indústria i certificar la seva experiència amb acreditacions competencials reconegudes per l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. La formació es farà amb el suport de l'EOI (Escola d'Organització Industrial) de Madrid. “Volem estar al costat de les empreses de la província i dels seus treballadors. La formació de pimes i treballadors és vital per avançar en el nou paradigma de la mobilitat sostenible”, exposa la diputada Eva Menor.





Amb la voluntat de continuar donant suport al sector automobilístic, la Diputació de Barcelona treballa en nous projectes i programes que contribueixin a transformar la indústria de l'automoció cap a la mobilitat sostenible ia combatre els efectes de la crisi que tant ha afectat el sector aquests darrers anys .





Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l' Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8: "Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom". Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l'agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona assumeix el seu compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord a aquests ODS.





