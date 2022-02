Elsa Artadi: "Colau significa una Barcelona sense gent, oportunitats i empobrida"

Elsa Artadi en un discurs/ @JxCAT





Creu que el projecte de Colau significa "una ciutat sense gent, sense oportunitats, empobrida"

La vicepresidenta de Junts, presidenta del grup municipal a Barcelona i candidata a l'alcaldia el 2023, Elsa Artadi, ha erigit a la seva formació com "la garantia" per apartar l'actual alcaldessa, Ada Colau, i ha assenyalat ERC com a soci prioritari en cas de governar.





En una entrevista a Ara, ha reivindicat que " no hi ha cap altre partit polític amb opcions de guanyar que pugui dir això" i ha explicat que el descontentament que al seu parer hi ha a la ciutat també és responsabilitat d'ERC, PSC i Cs.





Artadi s'ha mostrat disposada a governar amb ERC perquè creu que alguns dels seus integrants tenen posicionaments propers als de Junts, tot i acusar la formació republicana d'haver “anat en una direcció que no és la correcta”.





CRÍTIQUES A LA GESTIÓ DE BARCELONA



Artadi ha carregat contra el discurs de decreixement econòmic que atribueix a Ada Colau i ha dit que comporta "una ciutat sense gent, sense oportunitats, empobrida".





En aquesta línia, ha dit que hi ha problemes de seguretat, de neteja i de mobilitat i que no es poden atribuir a la pandèmia del Covid-19, sinó que “és mala gestió”.





Ha assegurat que, si fos alcaldessa, hauria instal·lat el museu Hermitage, que serviria per "complementar" la ubicació de la segona seu del Liceu on hi havia l'Imax, i ha reivindicat que Barcelona hauria d'exercir "de capital amb la màxima potència" a els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.





També ha assegurat que sota el mandat de Colau la ciutat "no ha exercit de capital ni està acompanyant en la projecció i el reconeixement internacional que cal recuperar", i li ha retreu la seva absència, diu, en missions comercials per captar recursos per a la ciutat.