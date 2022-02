Collserola acull una prova pilot per a la prevenció d'incendis

També servirà per avaluar la implantació del futur mercat de 'crèdits climàtics'/ @EP





El Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona) és un dels cinc escenaris del territori català on es farà una prova pilot centrada en la prevenció d'incendis forestals, segons ha explicat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en un comunicat .





El pilot s'emmarca en el projecte LIFE CLIMARK, que des del 2017 i coordinat pel Centre de la Propietat Forestal (CPF) de la Generalitat, promou una gestió forestal per a l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic.





Les actuacions integraran la conservació de la biodiversitat, potenciaran les sinergies amb el sector primari i posaran en valor limpacte positiu que la gestió forestal pot tenir sobre els recursos hídrics.





Les intervencions a Collserola es faran en cinc finques: dues de titularitat pública --Can Montmany i Can Ferriol-- i tres de titularitat privada --Can Cussó, Can Ferrer i Bosc Gran de Can Major--.





Les primeres actuacions es faran aquest febrer a 14 hectàrees distribuïdes entre les finques de Can Montmany i Can Ferrer i inclouen l'eliminació d'arbrat per disminuir la biomassa i la selecció d'espècies de flora per millorar la biodiversitat de la zona, entre d'altres treballs.





Es calcula que l'actuació evitarà l'emissió de més de 7.000 tones de CO2 a l'atmosfera durant els propers 15 anys i també implicarà una reducció del consum d'aigua per part de l'arbrat.





Les actuacions les portaran a terme la Cooperativa Forest4 i l'empresa Boscat-Fusta, de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, i també es faran accions de sensibilització.





'CRÈDITS CLIMÀTICS'



El pilot també servirà per avaluar cadascuna de les fases d'implantació del futur mercat de 'crèdits climàtics', de cara a la seva eventual posada en marxa a finals del 2022, ja que el programa entrarà als circuits del finançament ambiental mitjançant aquests crèdits .





Els 'crèdits climàtics' van més enllà dels habituals crèdits de carboni, ja que no només permeten que les persones i empreses que vulguin compensin voluntàriament les emissions de CO2 que generen amb la seva activitat, sinó que també inclouen l'impacte de la gestió sobre el balanç de laigua i la biodiversitat.