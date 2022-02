Màxima tensió a Ucraïna: Pedro Sánchez informa el Rei, Yolanda Díaz i Pablo Casado

La pressió de Rússia sobre Ucraïna ha portat el president del Govern Pedro Sánchez a veure's obligat a informar sobre la situació el Rei Felip VI, la vicepresidenta Yolanda Díaz i el líder de l'oposició Pablo Casado segons ha informat en exclusiva OkDiario aquest dissabte al migdia .





El ministre d'Exteriors, Albares, a més informarà els grups parlamentaris del desenvolupament dels nous esdeveniments. Des del Ministeri d'Exteriors, s'ha assegurat que té "llest" el dispositiu d'evacuació per activar-lo "en cas de necessitat".





Exteriors ha informat: “Es recomana als espanyols actualment en aquell país que considerin seriosament la possibilitat d'abandonar-lo temporalment pels mitjans comercials disponibles, mentre persisteixin les circumstàncies actuals”, assenyala el comunicat d'Exteriors. Al mateix temps, ha reiterat la recomanació de no viatjar a Ucraïna “donada la volàtil situació de seguretat” en aquest país.



Una mica més de 500 espanyols estan registrats en els consolats espanyols a Ucraïna, la majoria a Kíev, la capital, i en el centre del país; encara que es desconeix quants poden trobar-se allí sense haver-se registrat.





A més, segons ha informat la CNN ara mateix ens trobem en un moment crític entre Rússia i l'OTAN on el perill de guerra és real.





La situació és realment perillosa. La més preocupant des de la Guerra Freda. Els exercicis militars que es duen a terme a diferents llocs d'Ucraïna amb una intensitat preocupant i el pitjor és que tots dos costats se senten amenaçats. Tot això mentre la diplomàcia no sembla donar resultats. De fet des de Moscou es parla d'un diàleg de sords.

Cal recordar que durant mesos, el govern de Biden ha alimentat titulars alarmants i ha sorprès Washington amb una sèrie excepcional de revelacions oficials d'intel·ligència, prèviament classificades, que exhibeixen part dels moviments russos mentre Moscou concentrava tropes a la frontera amb Ucraïna.



Els funcionaris de l'administració li van dir a CNN que les revelacions s'han coordinat amb cura entre el Consell de Seguretat Nacional, la comunitat d'intel·ligència i altres agències nacionals de seguretat en un esforç per alterar la planificació russa, mitigar l'efectivitat de qualsevol operació de " bandera falsa" i, en darrera instància, dissuadir l'acció militar.





Els Estats Units van alertar aquest divendres que existeix "la possibilitat clara" que Rússia atac Ucraïna la setmana que ve i segons els Estats Units, l'atac rus podria produir-se durant la celebració dels Jocs Olímpics de Pekín 2022, que se celebren fins al dia 20 de febrer a la capital de la Xina.





La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insisteix que "és més important que mai" apostar per la via diplomàtica i del diàleg amb el conflicte entre Ucraïna i Rússia.



És per això, precisa que ara una de les claus "és que tots els membres de l'OTAN busquem la unitat". Alhora, Robles considera que "malgrat aquesta avaluació permanent, al final tindrà èxit la via diplomàtica", ha defensat .