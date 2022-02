VÍDEO: 9 ferits a l'incendi de l'Hotel Coronado on 2 es van llançar per la finestra

Dues persones s'han llançat per la finestra per fugir de les flames/ @EP





Un total de nou persones han resultat ferides, una crítica, aquest dissabte al migdia en un incendi ja extingit a l'Hotel Coronado, situat al número 134 del carrer Nou de la Rambla de Barcelona.





Així ho han confirmat la cap de Guàrdia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Barcelona, Zulma Itzaina, i el cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, en declaracions davant dels mitjans.





Un dels ferits, trobat a la planta baixa de l'hotel, ha quedat en estat crític amb afectacions per cremades i inhalació de fum, i ha estat atès i traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona.





Dues persones estan en estat més greu i han estat trasllades a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i dues més es troben en estat menys greu, i són ja a l'Hospital del Mar.

Persones procedents de l'hotel han estès matalassos al carrer, i dos dels ferits --un dels més greu i un altre dels menys greu-- s'han llançat per la finestra, un just abans de l'arribada dels Bombers i un altre en aquell moment.





Les darreres quatre persones ferides han estat ateses per intoxicació per fum i donades d'alta 'in situ' pel SEM.





CAUSES DESCONEGUDES



L'incendi s'ha produït, per causes que encara no se saben, en una de les habitacions de la tercera planta de l'hotel, i hi ha una investigació oberta per aclarir els fets.





Les flames han afectat l'habitació on s'ha originat el foc i el passadís, i la resta d'habitacions només han quedat afectades pel fum.





FOC EXTINGIT



Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 12.56 hores i s'hi han desplaçat 10 dotacions, que han donat el foc per extingit abans de les 15 hores.





S'ha desallotjat l'hotel, i també hi han acudit dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i SEM ha traslladat set unitats fins al lloc de l'incendi.





















