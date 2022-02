Aquest dissabte el món està pendent del president Vladimir Putin i la seva decisió sobre Ucraïna

La trucada del president dels EUA, Joe Biden, amb el president de Rússia, Vladimir Putin es va completar a les 12:06 pm (hora de Miami), segons un funcionari de la Casa Blanca i va durar una hora i dos minuts.





La discussió entre els dos líders es va produir hores després que els Estats Units traguessin algunes de les seves forces d'Ucraïna i ordenés l'evacuació de la majoria del personal de la seva ambaixada dissabte, mentre augmenten els temors que es produeixi una invasió russa del país a els propers dies.





Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron i el mandatari rus, Putin han “expressat” durant la trobada d'hora i mitja la seva voluntat de prosseguir el diàleg” per implementar els acords de Minsk sobre la regió separatista prorussa del Donbàs (est d'Ucraïna ) i sobre les condicions de seguretat i d'estabilitat a Europa, va precisar el Palau de l'Elisi, després d'una conversa telefònica d'1 hora i 40 minuts entre els dos mandataris.





Putin va rebre Macron al Kremlin a principis d'aquesta setmana, a la primera cimera que manté amb un líder occidental des que Rússia va començar a concentrar tropes a prop d'Ucraïna l'any passat.









En aquella trobada al Kremlin Macron va expressar a Putin el seu desig d'“iniciar una desescalada” de la crisi a Ucraïna, uns esforços que Rússia va agrair.





"El president Putin em va assegurar la seva disposició a participar en aquest procés i la voluntat de mantenir l'estabilitat i la integritat territorial d'Ucraïna", va afegir Macron durant una roda de premsa conjunta després de més de cinc hores de converses amb el líder rus a Moscou.







Per part seva, Putin ha assegurat que està disposat a fer “tot el possible per trobar compromisos” i evitar una escalada militar en la crisi ucraïnesa.





“De la nostra part, farem tot el possible per trobar compromisos que satisfacin tothom”, va dir després de rebre el president de França Emmanuel Macron.





El dirigent francès, el país del qual ocupa la presidència rotativa de la Unió Europea (UE), va ser el primer líder occidental d'alt perfil que es reuneix amb el president rus des de l'augment de les crispacions al desembre.





L'aerolínia KLM deixarà de volar "immediatament" a Ucraïna





El vol de KLM programat per aterrar a la capital Kyiv dissabte a la nit ha estat cancel·lat, ha informat RTL News, i ha afegit que els avions de KLM ja no volaran a través de l'espai aeri d'Ucraïna fins a nou avís.





"La decisió segueix el consell de viatge ajustat al codi vermell i una extensa anàlisi de seguretat", va indicar l'aerolínia en un comunicat, segons RTL News.









3.000 persones participen en una marxa a Kyiv per la unitat d'Ucraïna





Milers de persones es van reunir a la capital d'Ucraïna dissabte a la tarda per a la qual cosa es va anunciar com una "Marxa per a la Unitat d'Ucraïna". L'equip de CNN a Kyiv va informar que moltes de les persones que marxaven portaven banderes ucraïneses i cartells amb lemes proucraïnesos.







Prop de 3.000 persones van marxar des del Parc Xevtxenko fins a la Plaça Maidan, també coneguda com a Plaça de la Independència, a Kyiv amb l'objectiu de demostrar "unitat davant d'una amenaça comuna", segons els organitzadors.









El govern ucraïnès ha continuat instant els seus ciutadans a mantenir la calma davant l'amenaça d'una invasió russa.