La dona d'Ortega Cano decideix donar suport públicament a Rocío Carrasco

Ana María Aldón en un moment de la seva participació a Viva la Vida/ @Catalunyapress





Les declaracions de Rocío Carrasco a 'Montealto' poden que suposin un abans i un després entre els Ortega Mohedano . Ana María Aldón s'ha pronunciat sobre això a 'Viva la vida' i s'ha posicionant clarament a favor de la filla de Rocío Jurado i en contra de les declaracions del seu oncle José Antonio Rodríguez, que va protagonitzar una tensa conversa amb la seva neboda.





Ana María Aldón ha afirmat en aquest sentit: “Si la família no t'aporta res, segueix el teu camí. No em cal que truqui José Antonio per creure una sentència. Una sentència és una sentència”, unes paraules que arrenquen l'aplaudiment tant del públic com de la seva companya Isabel Rábago.





José Ortega Cano també ha volgut parlar a 'Viva la vida' i s'ha pronunciat sobre la intervenció del seu cunyat a 'Montealto': "Està desencertat" ha opinat, alhora que ha volgut aclarir que el marit de Gloria Mohedano no és portaveu de la família.