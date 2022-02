​​Valeska Hernández aporta la seva visió global, estratègica i genuïna a The Visionist Advisers

Valeska Hernández fundadora de The Visionist Advisers







Valeska que va néixer a San Francisco i és una dona del seu temps que posseeix una visió global gràcies a la seva excelsa formació acadèmica a Suïssa i París, un MBA de Mercats Emergents a l'Escola Europea de Negocis, realitzat entre la Xina i l'Índia, i fins i tot un postgrau a Narrativa Contemporània.





Durant quinze anys Valeska Hernández ha estat assessora estratègica d'algunes de les empreses d'energia més importants del món, corporacions multinacionals, grups financers, marques, firmes de disseny europees i organitzacions de l'art com la Biennal de París i l'Escola Nacional d'Art de París .





Al llarg de la seva carrera ha liderat equips multidisciplinaris en projectes d'expansió internacional i ha consolidat l'obertura de nous mercats a nivell mundial, com també la creació de conceptes i el redisseny d'imatge de marques globals.





El 2017, va fundar a Nova York, The Visionist Advisers (TVA), una agència de branding i màrqueting, creadors d'un mètode únic que combina estratègies comercials i creatives. L'agència The Visionist Advisers (TVA), amb seu a Nova York, de Valeska Hernández es troba a l'avantguarda amb un mètode únic del [RE] Concept de marques, una proposta innovadora que combina estratègia, branding & màrqueting específics per a productes, empreses , startups i organitzacions.





DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES A LA LLARG I AMPLE DEL MÓN





Aquesta agència internacional integrada per un equip multidisciplinari d'experts, creatius i socis estratègics que han incorporat el novaiorquès Stephen Ligambi, emprenedor amb experiència en crear i fer créixer negocis a diverses indústries, des d'hoteleria, béns arrels, productes, fins a mitjans i màrqueting.







Actualment TVA desenvolupa projectes als Estats Units, Mèxic i Europa, alhora que promou el seu mètode del [RE]Concept des de les seves oficines centrals a Nova York i París.







A través de l'eslògan “Let's do it again, together.”, la seva empresa es connecta amb el món actual a través dels seus serveis de TVA que inclouen des d'estratègies d'expansió i posicionament de marca, direcció d'art, identitat visual, disseny, produccions audiovisuals, fins i tot comunicacions i màrqueting per a emprenedories o empreses ja consolidades d'abast global.







Recentment van participar oficialment al Web Summit – Lisboa 2021, acompanyant startups en les quals ha invertit en els darrers anys. I a més al mig de la pandèmia, l'agència va desenvolupar una campanya de màrqueting amb impacte global al costat de la marca icònica veneçolana, així com el rebranding dels seus principals productes i el nou portafoli que es comercialitza actualment a Europa. Fruit d'aquest treball intens el desembre de 2020, van portar la marca a Times Square , convertint -se en el primer producte veneçolà a aparèixer al lloc més important de la publicitat del món.





TVA ha aconseguit també establir-se com a productora i al Festival de Cannes 2022, amb la creació del Veneçuela Film Hub (VFH). I per primera vegada en 60 anys del Festival, Veneçuela tindrà el seu propi pavelló privat i independent al Marché du Film, el mercat de cinema més prestigiós del món.