El projecte de Superillas de Colau crea discrepàncies amb els seus socis de govern a l'Ajuntament de Barcelona

Colau i Collboni tenen diferències pel que fa al model de ciutat per a Barcelona.





La tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha expressat els seus dubtes al voltant de les Superilles i ha advertit a la comissió corresponent que han d'estar "atents" per si es generessin "dinàmiques de gentrificació".







Bonet, regidora del PSC, ha remarcat que també podrien donar-se diferències en el preu de la vivenda i és reticent a desbancar el pla Cerdà, que es va dissenyar per crear una trama urbana "igualitària".





Per acabar-ho d'adobar, els partits de l'oposició també han mostrat el seu descontentament davant el projecte de les superilles del Govern d'Ada Colau.





ELS PARTITS DE L'OPOSICIÓ ELEVEN PÚBLICAMENT LES SEVES DISCREPÀNCIES AMB EL PROJECTE ESTRELLA DE L'ALCALDESSA DE BARCELONA





Celestino Corbacho de Ciutadans ha afirmat aquests dies públicament que cal "pensar en les polítiques de mobilitat en clau metropolitana i no només local com fa el projecte de les Superilles".





Per part seva el portaveu d' ERC, Jordi Coronas, s'ha mostrat més crític i ha dit que l'urbanisme tàctic de les Superilla podia ser "pràctic o cutre" per després afirmar que han vist "molt cutre".





Mentre des de Junts han criticat que el model de les Superilles s'hagi fet sense "estudis d'impacte".





Des del PP, Óscar Ramírez, ha reclamat que es garanteixi el "dret a la mobilitat" en el plantejament de les Superilles.









Segons el consistori, les propostes passaran primer per la comissió de govern (perquè siguin aprovades) i es licitaran aquest mes de febrer per començar les obres abans de l'estiu del 2022.









Als carrers afectats per la superilla només es permetrà circular a 10 km per hora i, fonamentalment, serà per a veïns i vehicles d'emergències. Els vianants tindran preferència, i els vehicles privats -cotxes i motos, especifica l'Ajuntament- hauran de girar obligatòriament a cada cantonada sense poder entrar al següent tram de l'eix de la ciutat.









ADA COLAU I JAUME COLLBONI VOLEN CREAR UNA BARCELONA DISTINTA





Cal recordar que aquestes discrepàncies entre comuns i socialistes per la construcció del model de ciutat a Barcelona ve de lluny perquè socialistes i comuns no veuen de la mateixa manera les restriccions al centre de la ciutat. El comerç, molt castigat per la pandèmia, està fart de tantes traves i el PSC que és sensible i receptiu amb les demandes dels comerciants han hagut d'obrir més d'una vegada un canal de diàlegs per atenuar l'impacte negatiu de la crisi malgrat que els comuns insisteixen en les mesures restrictives.





Hotels, comerços i restauradors confien en Jaume Collboni per buscar solucions perquè d'Ada Colau no esperen res de bo. De fet Colau va delegar a Collboni per calmar el malestar dels restauradors. Després d' aprovar un abusiu increment de les taxes de les terrasses , el govern municipal va recular quan va esclatar la pandèmia.





Cal recordar que després d'unes negociacions molt tenses amb retrets i insults pujats de to, el PSC va assolir un pacte amb el Gremi de Restauració per salvar milers de negocis. La satisfacció dels socialistes va contrastar amb la indiferència dels comuns. A la presentació de l'acord, Collboni somreia i Janet Sanz (BeC) estava de mal humor i repetia que l'ampliació de les terrasses passava per reduir l'espai dedicat al cotxe. I la majoria de peticions per ampliar les terrasses a Ciutat Vella i Gràcia van ser rebutjades





El PSC també va liderar l?acord per als nous pressupostos de Barcelona perseguint un acord ampli de ciutat. En aquella ocasió, cal recordar que els partits de l'oposició capitanejats per Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i PP van anteposar l'interès col·lectiu al partidista.





Ada Colau mai no ha tingut una bona sintonia amb els comandaments i els sindicats de la Guàrdia Urbana. Però el nomenament (el 2019) d' Albert Batlle com a nou responsable de seguretat va ser molt aplaudit per l'oposició i per amplis sectors de la ciutat. Batlle ha combatut contra el narcotràfic, el comerç il·legal i les okupacions. Amb tanta força que va arribar a incomodar els comuns. Perquè la fermesa de Batlle disgusta Colau i els seus.





Amb les eleccions a la cantonada el projecte estrella de Colau, les Superillas, estan generant molt malestar a la ciutat ara que pretén portar-lo a l'Eixample. Barcelona és un tràfec de persones que viuen, treballen o gaudeixen de la ciutat i tots volen tenir veu al nou disseny del centre de la ciutat perquè els afectarà en la seva relació amb la mateixa.





¿Escoltarà Colau tot el que li diu la gent que vol a Barcelona o no?