Laura Borràs desobeeix el conseller Joan Ignasi Elena i participa al tall de la Meridiana

Laura Borràs participant en un nou tall de la Meridiana/ @UnitsxAvançar





Segons ha denunciat en un Tweet el diputat Ramón Espadale r "La Molt Honorable LauraBorras obeeix a la Junta Electoral Central, però no al Departament d'Interior, ni al conseller Joan Ignasi Elena, sumant-se al tall de la Meridiana" en allò que el Secretari General d'Units per Avançar ha qualificat com "un trist exercici de populisme".

















La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha fet acte de presència a la manifestació convocada per Meridiana Resisteix, que li han agraït la seva assistència.







Laura Borràs ha participat en la manifestació sabent que aquesta no estava autoritzada pel Govern de la Generalitat qui dijous passat va prendre la decisió de posar fi als talls que es produïen des de feia 30 mesos ininterrompudament.





Aquestes són les reaccéndoions per la decisió d'Interior d'aturar els talls de la Meridiana



Des d'aquest dissabte l'autorització de manifestació se centralitza a la plaça de vianants situada davant de l'estació de Renfe de Sant Andreu i no talla la calçada de Meridiana amb el passeig Fabra i Puig.





Uns 300 persones convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el col·lectiu Meridiana Resisteix han tornat a tallar aquest dissabte de febrer el trànsit a l'Avinguda Meridiana de Barcelona.





Tot i la presència de diverses unitats de la Brimo dels Mossos, aquests no han desallotjat els participants en aquesta protesta il·legal. Durant la manifestació els manifestants han



corejat consignes contra ERC i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, expressant així el seu rebuig a la decisió del Departament d'Interior de no renovar, per primer cop en dos anys i mig, el permís a l'ANC per interrompre el pas de vehicles a aquesta rteria d'accés i sortida de Barcelona.





A més de la presidenta del Parlament s'han sumat a la protesta, els diputats de JxCat Francesc de Dalmases i Salvador Vergés, de la CUP, Carles Riera i l'exconseller de CiU, Jordi Turull, així com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.