L'amenaça d'invasió russa d'Ucraïna roman a l'aire

Joe Biden ha intentat frenar Putin en les seves pretensions sobre Ucraïna





La trucada d'una hora entre el president dels EUA, Joe Biden i el president de Rússia, Vladimir Putin, aquest dissabte ha estat en paraules d'un alt funcionari rus “professional i substantiva”, però “no hi va haver un canvi fonamental a la dinàmica que s'ha desenvolupat durant diverses setmanes”. És a dir, l'amenaça d'invasió i guerra a Ucraïna continua sent molt real.





"Els dos presidents van acordar que els nostres equips seguiran compromesos els propers dies i per tant, Rússia pot decidir procedir amb una acció militar de totes maneres. De fet, aquesta és una possibilitat clara".







La trucada es va produir un dia després que l'assessor de seguretat nacional dels EUA, Jake Sullivan, advertís que Rússia podria estar preparant-se per atacar Ucraïna abans del final dels Jocs Olímpics de Beijing el 20 de febrer, i els va dir als nord-americans a Ucraïna que haurien d'abandonar el país dins de les 48 hores.





Els Estats Units segons la CNN han continuat reduint la seva presència diplomàtica a Kyiv, ha dit el funcionari, fent-se ressò d'un anunci del Departament d'Estat aquest matí que més diplomàtics nord-americans es mudaran de la capital.

Segons aquest funcionari rus "Hi ha molt en joc en això per no donar a Rússia totes les oportunitats d'evitar una acció que creiem que seria catastròfica. Així que com sempre, seguim per dos camins".





Quan se li va preguntar si Rússia va prendre la decisió d'envair, el funcionari va dir: "Crec que la resposta honesta a aquesta pregunta és que no tenim un panorama complet de la presa de decisions del president Putin".











“Pel que fa als nostres plans per al futur, crec que el president Biden i altres funcionaris han estat clars, si Rússia continua pel camí de l'escalada, els Estats Units continuaran augmentant el seu suport a Ucraïna, per permetre'l defensar-se, i vostès saben, aquest enfocament no ha canviat”, va assegurar el funcionari.