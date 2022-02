La pel·lícula 'El buen patrón' va ser la més premiada als Goya i 'Madres Paralelas' va marxar sense cap

'El buen patrón', la gran favorita de la 36a edició dels Premis Goya, s'ha endut finalment sis guardons tot i que havia arrasat en les nominacions, en optar a 20 estatuetes de diferents categories i convertir-se en la més nominada a la història d'aquests premis. Per nombre de 'cabezones', 'Les lleis de la frontera' ha estat la segona cinta més premiada, amb cinc, mentre que 'Mares Paral·leles' de Pedro Almodóvar se n'ha anat de buit .





El director Fernando León de Aranoa recull el Goya a la 36a gala dels Premis Goya /@EP







En concret, la pel·lícula dirigida per Fernando León de Aranoa i protagonitzada per Javier Bardem s'ha emportat mitja dotzena de premis, entre ells els més importants, com el Millor Pel·lícula, Millor Direcció (Fernando León de Aranoa), Millor Actor Protagonista (Javier Bardem , que es converteix en l'intèrpret més premiat de la història dels Goya, amb sis premis), Millor Guió Original (Fernando León d'Aranoa), Millor Música Original (Zeltia Montes) i Millor Muntatge (Vanessa Marimbert).





Amb les seves 20 nominacions, 'El buen patrón' va aconseguir superar les 19 de 'Días contados' de fa 28 anys però no ha aconseguit batre el rècord aconseguit amb 'Mar endins', que es va emportar 14 Premis Goya el 2005 i converteix la cinta d'Alejandro Amenábar a la més guardonada de la història dels premis Goya.





En qualsevol cas, el Goya a la millor direcció a Fernando León de Aranoa fa que empat amb Pedro Almodóvar com el cineasta més guardonat en aquesta categoria, tots dos amb tres guardons.

En aquesta ocasió, el director manxec, amb una altra de les favorites de la nit, 'Mares paral·leles', se n'ha anat de buit tot i que competia en vuit candidatures. La seva actriu protagonista, Penélope Cruz, la més nominada de la història amb 13 mencions, no s'ha pogut emportar aquest reconeixement.





Mentre que la pel·lícula de Lleó d'Aranoa ha protagonitzat el tram final de la gala, celebrada al Palau de les Arts de València, 'Les lleis de la frontera', de Daniel Monzón, s'ha alçat amb molts dels guardons lliurats al principi de la cerimònia, aconseguint un total de cinc premis.





La cinta de Monzón optava a sis premis i gairebé va fregar el ple amb cinc, en ser reconeguda amb els de Millor Actor Revelació (Chechu Salgado), Millor Guió Adaptat (Daniel Monzón i Jorge Guerricaechevarría), Millor Disseny de Vestuari (Vinyet Escobar), Millor Direcció Artística (Balter Gallart), Millor Maquillatge i Perruqueria (Sarai Rodríguez, Benjamí Pérez i Nacho Díaz).





'Maixabel' la cinta d'Icíar Bollaín protagonitzada per Luis Tosar i Blanca Portillo, que optava a 14 'cabezones', se n'ha endut finalment tres, tots reconeixent la qualitat interpretativa dels seus actors: Millor Actriu Protagonista (Blanca Portillo), Millor Actor de Repartiment (Urko Olazabal) i Millor Actriu Revelació (María Cerezuela).





Si Bollaín hagués guanyat el premi a Millor Direcció s'hagués convertit en la segona dona que aconsegueix repetir premi en aquesta categoria, cosa que només ha aconseguit de moment Isabel Coixet, amb 'La vida secreta de las palabras' (2006) i 'La llibreria' (2018).





Tres ha estat també el nombre de reconeixements que s'ha emportat 'Mediterráneo', que optava a set premis, amb 'Millor Cançó Original' ('T'espera el mar' de María José Llergo) 'Millor Direcció de Producció' (Albert Espel i Kostas Sfakianakis) i 'Millor Direcció de Fotografia'

(Kiko de la Rica).





DONES EN RATXA





Millor sort ha tingut la pel·lícula 'Libertad' que ha aconseguit el premi a 'Millor Actriu de Repartiment' (Nora Navas) i Millor Direcció Novell ('Clara Roquet'). Precisament, en recaure el premi sobre Roquet es tracta del cinquè any consecutiu que aquest guardó recau en una dona , al camí de Millor Música Original, que fa tres anys que premia dones, en aquesta ocasió Zeltia Muñoz.





La resta de premis han quedat repartits entre els altres candidats, com a Millor So (Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech i Marc Orts per 'Tres'), Millor Curtmetratge de Ficció ('Tótem loba', de Verónica Echegui), Millor Curtmetratge Documental ('Mama', de Pablo de la Noia), Millor Curtmetratge d'Animació ('The Monkey', de Lorenzo Degl' Innocenti i Xosé Zapata) o Millors Efectes Especials (Pau Costa i Laura Pedro, per 'Way Down'), Millor Pel·lícula Documental ('Qui ho impedeix', de Jonás Trueba) i Millor Pel·lícula d'Animació ('Valentina', de Chelo Loureiro).





Els premis internacionals han recaigut sobre l'actriu Cate Blanchett, que ha rebut el primer Goya Internacional, així com 'La Serralada dels Somnis', de Patricio Guzmán (Xile), com a Millor Pel·lícula Iberoamericana i 'Una altra ronda', de Thomas Vinterberg ( Dinamarca), com a 'Millor Pel·lícula Europea'. El Goya d'Honor va ser per a José Sacristán.