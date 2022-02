La participació, clau en els resultats de les eleccions de Castella i Lleó

Les eleccions d'aquest diumenge a Castella i Lleó apunten a ser molt igualades. Així, almenys, ho auguren les enquestes realitzades en els darrers dies i setmanes. I aquesta és la raó per la qual el percentatge de participació ha esdevingut un element clau perquè guanyi un partit o un altre.







Enquesta preelectoral del CIS sobre les eleccions de Castella i Lleó /@EP





Per aquesta raó, tant des de la formació popular com des de la socialista se n'han esforçat molts en els últims dies de campanya per fer una crida als seus votants : que vagin a les urnes és molt important, encara que la predicció del temps digui que hagin de fer-ho amb un paraigua.





MAÑUECO SEGUIRÀ LA NIT ELECTORAL A SALAMANCA I TUDANCA A VALLADOLID





El president de la Junta i candidat popular a les eleccions autonòmiques, Alfonso Fernández Mañueco, passarà la nit d'aquest 13 de febrer a la Salamanca natal, mentre que el secretari general del PSOECyL i candidat socialista, Luis Tudanca, la mantindrà a Valladolid , encara que aquest any ho farà fora de la seu del partit per traslladar-se a l'hotel Sercotel, situat a 400 metres.





Des de les seves respectives ubicacions, els candidats seguiran el recompte electoral després d'una jornada en què estan cridats a les urnes un total de 2.094.490 electors als quals tots dos han instat en reiterades ocasions a la mobilització: Mañueco, per aconseguir “una majoria suficient " que eviti que Castella i Lleó sigui governada "des de fora" i Tudanca, per aconseguir "tornar a guanyar", en aquesta ocasió "per més" i afavorir "l'esperança i el canvi".





Així, mentre que Tudanca espera repetir i ampliar la victòria de la passada cita electoral davant la perspectiva de l'enquesta publicada aquest dilluns pel CIS, que dóna com a vencedor el PSOECyL amb entre 29 i 34 escons, Mañueco confia mantenir-se al capdavant de la Junta sota la promesa de governar amb "moderació", però també amb "determinació" i sense acceptar "xantatges".







Aquest diumenge, una mica més de 120 quilòmetres separaran els dos candidats de les forces que, d'acord amb les enquestes preelectorals, es disputaran ser la primera i segona força al Parlament autonòmic, després de dipositar els seus vots, un dret que Fernández Mañueco exercirà també a la capital salmantina, mentre que Tudanca ho farà a Burgos.





BAIXA EL VOT PER CORREU





En aquesta ocasió, com dèiem, la predicció del temps diu que aquest diumenge a Castell i Lleó plourà i farà fred. I això pot fer que els ciutadans no vulguin sortir de casa. Tot i això, no és l'únic factor que influirà en una possible més baixa participació.





D'altra banda, cal apuntar que les sol·licituds de vot per correu s'han desplomat un 40% respecte a les eleccions del 2019. Aleshores se'n van fer 85.324 i ara tan sols 51.054, dels quals havien estat lliurats 47.302 sufragis fins a primera hora aquest divendres.





ELECCIONS ANTERIORS





Cal apuntar que en els darrers tres comicis la participació va ser del voltant del 65% , però en aquelles ocasions la cita era doble: se celebrava de manera conjunta amb les eleccions municipals. Així doncs, l'incentiu en aquells moments va ser més gran que ara, que a més sembla que el temps no acompanyarà.







En aquell moment, al de les darreres eleccions, van ser els ciutadans d'Àvila els que més van anar a votar. Els van seguir els de Segòvia i Palència, amb un 72,7% i un 69,37% de participació respectivament. Mentre que a Àvila van guanyar els populars, a les altres dues províncies ho van fer els socialistes.





Tot i que en aquestes ciutats van rondar el 70% de participació, a Lleó hi va haver un 61% de participació i a Salamanca un 62,94%. Així, doncs, la mitjana va ser del 65,8%, fet que va suposar la segona participació més baixa en unes eleccions autonòmiques, només un punt per sobre del registrat el 2015.