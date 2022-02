Espanyol - FC Barcelona: nit de derbi català

El RCD Espanyol rep aquest diumenge a les 21:00h al seu estadi el FC Barcelona a la vint-i-quatrena jornada de La Lliga, un partit que per a Xavi Hernández suposa "una prova de foc".





F. de Jong en una acció durant l'últim derbi /@EP





"Ja vaig dir que no descartàvem res. La dificultat és aquí: estem a 15 punts del líder amb un partit menys, però no descartem res. El primer objectiu és quedar entre els quatre primers, però no descartem absolutament res. Ho diran els propers partits. Depenem que punxin els equips que van per davant”, va declarar l'entrenador blaugrana a la roda de premsa prèvia al partit.





El Barça arriba després de golejar l'Atlètic a casa, en un partit en què van vèncer per 4-2 amb gols de Gavi i de tres dels defenses: Alves, Jordi Alba i Ronald Araújo. Gràcies a aquesta victòria es van col·locar en llocs de Champions, tot un èxit per a un Barça que va començar tan malament la temporada. Tot i això, tal com va apuntar Xavi, l'enfrontament amb l'Espanyol és una prova de foc per veure en quin punt es troben realment i si són capaços o no de mantenir la dinàmica.





En aquesta línia, l'entrenador blaugrana explico que han de “seguir amb aquesta intensitat, amb aquest ritme, amb menys tocs”. I és que sota la seva punta de vista, necessiten consolidar-se “en les sensacions i els resultats”. L'objectiu, doncs, és clar: “Cal seguir entre els quatre primers, mantenir-se” .





A això, ha afegit: "Cal consolidar com vam fer de bo el dia de l'Atlètic de Madrid, millorar molt en temes defensius i d'estratègia. L'equip necessita dos o tres resultats positius seguits. Estem entrenant molt bé, hem tingut tota la setmana per preparar el partit i les sensacions són bones”.







I és que encara que els blaugranes han guanyat l'Atlètic i van guanyar també l'Alabès, no encadenen tres victòries seguides a la competició des del febrer-abril del 2021, quan van aconseguir sis triomfs consecutius. Cosa que intentaran canviar aquest diumenge, encara que ho hauran de fer sense Alves, que va veure targeta vermella, i sense Memphis, que ha patit una petita recaiguda en la lesió.





L'ESPANYOL, UN RIVAL "DUR"





L'Espanyol, per part seva, no ha guanyat cap dels últims quatre partits de la competició domèstica. Els dos últims els va acabar amb derrota i en els dos anteriors va aconseguir un empat i una altra derrota més. A més, cal apuntar que ha marcat, però també ha encaixat gols, en els set darrers partits de Lliga disputats.





I pel que fa als enfrontaments entre els dos equips, l'Espanyol no ha guanyat cap dels últims 13 partits en què ha rebut el Barça : han registrat 7 derrotes i 6 empats. De fet, el Barça és l'equip visitant que més partits de lliga ha disputat a l'estadi de l'Espanyol sense perdre.





Però malgrat les estadístiques i la ratxa de l'Espanyol, Xavi Hernández els considera un “ rival dur ”. Per ell, aquest “ és un dels millors Espanyol dels últims anys, ja que Vicente Moreno els té molt ben treballats ”. Cal recordar que la temporada passada eren a Segona Divisón i ara es troben a la meitat de la taula a Primera. "Veurem un Espanyol semblant al que vam veure al Camp Nou", va dir.





Almenys, això és una cosa que intentaran, i és que així ho va confirmar l'entrenador blanc-i-blau a la roda de premsa prèvia al partit: “ El derbi és un bon antídot per a tot ”, va dir, abans d'afegir que el seu equip donarà el 100% .





“Sabem que tenim un equip molt important que fa bé les coses, però també les fem nosaltres. Els futbolistes estan capacitats per solucionar els reptes del rival”, va apuntar Moreno. "Raúl de Tomás s'ha quedat amb les ganes de marcar en el partit d'anada. Va fer dos pals. Li noto en la mirada que vol treure's aquesta espina", va afegir després de ser preguntat pel davanter.