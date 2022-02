Els Bombers de la Generalitat busquen una parella d'excursionistes perduts a la Pica d'Estats

Bombers de la Generalitat /@EP





Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dissabte al vespre en la recerca d’un parell d’excursionistes presumptament perduts a Alins, segóns han informat aquest diumenge al matí. L’avís als cossos d’emergències es va fer al voltant de les 18:00h de dissabte: Una persona alertava que un parell d’amics (un home de 41 anys i una dona de 40) havien sortit divendres a primera hora de la tarda amb la intenció de fer vivac a la Pica d’Estats i que ja haurien hagut de tornar al seu domicili de Lleida però que no ho havien fet. A més, van explicar que era del tot impossible contactar telefònicament amb ells.





Els Mossos d’Esquadra van trobar el vehicle de la parella, que es trobava estacionat a l’aparcament del Pont de la Farga. Amb això, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat van començar la recerca, caminant fins al refugi Vallferrera per la pista principal, que es trobava totalment gelada. Quan van arribar van comprovar que la parella no hi era; les persones que hi havia allotjades tampoc no els havien vist. D'altra banda, es va fer guàrdia al costat del cotxe de la parella per si hi tornaven.





Quan van comprobar que la parella a qui buscàven no es trobava al refugi, van suspendre la recerca i l'han tornat a iniciar aquest diumenge al matí amb 4 indicatius dels Mossos d'Esquadra 4 dotaciones dels Bombers de la Generalitat, segons han informat ells mateixos en un comunicat.





EVACUACIÓ D'UN EXCURSIONISTA INDISPOSAT AL REFUGI AMITGES





D'altra banda, la unitat GRAE dels Bombers de la Generalitat també treballa, des de les 08.24h d’aquest matí, en l’evacuació d’un excursionista que hauria patit un còlic nefrític mentre s’allotjava al refugi Amitges, ubicat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L’avís l’ha donat el guarda del refugi.





Per aquest cas s’ha activat un helicòpter del servei amb membres del GRAE i personal sanitari del SEM, que han aterrat al municipi d'Espot. Un vehicle tot terreny de Bombers ser¡a l'encarregat de portar-los fins a Sant Maurici i des d’allà es dirigiran esquiant fins al refugi, d'es d0on evacuaran l'excursionista malalts.