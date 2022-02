La participació a les elección de Castella i Lléo era d'un 11,31% a les 11:30h

La participació a ls elecciones autonòmiques de Castella i Leó se sitúa en el 11,31 per cent --218.676 personas-- en el primer recompte oferit a las 11.30 horas per la Junta.







Els principals candidats a la Junta de Castella i Lleó ja han exercit el seu dret a vot als col·legis electorals que els tocaven. Ho han fet en una jornada en què la "normalitat" ha presidit la constitució de les 4.531 meses electorals a Castella i Lleó amb 'lleus incidents' relacionats amb les mesures de seguretat sanitària o la desaparició d'un cens electoral.







Un votant diposita el seu vot en una urna /@EP





A això darrer s'ha referit el director general d'Administració Local de la Junta, Héctor Palencia, en declaracions recollides per Europa Press, on ha recordat que estan cridats a votar 2.094.490 castellanolleonesos per triar els 81 procuradors que conformaran les Corts de Castella i Lleó . D'aquests, 1.934.411 resideixen a la Comunitat i 160.079 fora de Castella i Lleó, mentre que podran exercir el dret al vot, per primera vegada, 51.755 castellanolleonesos.





El candidat de Ciutadans, Francisco Igea, ha estat el que més aviat ha anat a votar. Després, li ha seguit el candidat del PP, Alfonso Fernández Mañueco, i més tard el del PSOE, Luis Tudanca. Aquest últim, a més, ha volgut cridar a una “ participació massiva ”. I és que com esmentàvem a Catalunyapress, les enquestes del CIS auguren uns resultats tan estrets que la participació és clau.











COM SERÀ L'ESCRUTINI?





L'escrutini del vot estranger es farà dimecres setze de febrer . En aquest sentit, ha recordat que 4.366 persones que resideixen fora del país ha sol·licitat aquest sufragi, fet que suposa un 2,63%. La majoria de les sol·licituds arriben de França a 1.081 sufragis; Alemanya, 762 i Regne Unit, 428.





A més, a l'escrutini d'aquest diumenge dels vots a urna s'unirà el dels vots per correu, que s'incorporaran quan s'acabi el vot presencial. En total, 50.480 persones ho han sol·licitat, un 2,6% del cens dels residents i un 40% menys que a les eleccions passades.





El director general d'Administració Local de la Junta també ha recordat que, per facilitar el vot presencial al món rural, la Junta ha disposat un operatiu "sense precedents" de transport públic gratuït amb més de 350 vehicles que cobreix 235 nuclis poblacionals després d'assimilar el Govern d'Espanya la distribució de meses electorals per a aquestes eleccions a les eleccions generals. "A aquesta hora no s'ha registrat cap incidència al transport públic sobre la Constitució", ha explicat.





INCIDÈNCIES





Sobre les incidències a les obertures, ha destacat que a la província d'Àvila un vocal suplent amb sordesa, ha estat assessorat per la Federació de Persones Sordes, però en acudir el titular de la taula no ha calgut participació de les dues persones.





En aquesta mateixa província, en una de les taules, un vocal es negava a fer servir la mascareta. Així, Héctor Palencia ha explicat que s'ha comunicat la incidència a la Junta Electoral de Zona, que ha ordenat la incorporació d'un suplent i la Policia ha obert expedient a aquesta persona.





A més, a Palència, Lleó i Segòvia en una taula a cada província s'ha substituït un vocal en sentir-se malament , mentre que a Valladolid s'ha comunicat a la Junta Electoral Central que un vocal s'havia constituït en una taula diferent de la que corresponia.





Per acabar, en una mesa a Salamanca ha desaparegut el cens electoral i la Guàrdia Civil està procedint a la seva provisió, ha afegit. "L'inici de les votacions s'està desenvolupant amb normalitat i amb la tranquil·litat i la responsabilitat que caracteritza els castellanolleonesos", ha afirmat.





També ha recordat que hi ha un dispositiu format per 33.000 persones, entre personal de l'Administració, dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat, secretaris d'ajuntaments, membres de taules i jutges de pau que s'encarrega del desenvolupament correcte del procés electoral.