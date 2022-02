Aragonès farà una conferència aquest dilluns per la divisió independentista i la dilació del diàleg

Se celebrarà al MNAC i es preveu l'assistència de més de 300 persones /@EP



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciarà aquest dilluns a la tarda una conferència amb motiu del primer aniversari de les eleccions del 14 de febrer, en un escenari de desunió de l'independentisme i davant de la paràlisi de la taula de diàleg.





La conferència, que se celebrarà a les 18.30 al Museu Nacional d'Art de Catalunya , arriba després que el president hagi fet una ronda de reunions amb partits i entitats independentistes en què ha constatat que només ERC aposta per la taula de diàleg , mentre que Junts, la CUP i també l'ANC coincideixen que la negociació amb el Govern no donarà resultats i no té futur.





Aquesta divisió a l'independentisme sobre el diàleg passa mentre la taula està paralitzada i la reunió que s'havia de celebrar a principis d'any de moment no té una data concreta.





El Govern de Pedro Sánchez va dir primer que anteposava la lluita contra la sisena onada de la pandèmia, i les últimes setmanes ha insistit a vincular una nova trobada quan hi hagi acords rellevants, cosa que des d'ERC interpreten com a "excusa" per posposar el diàleg més enllà dels comicis de Castella i Lleó.





Davant aquest escenari, Aragonès vol commemorar la victòria independentista de les eleccions de fa un any, en què els partits favorables a la independència van superar per primera vegada el 50% del vot i van ampliar la majoria absoluta al Parlament, uns resultats que van acabar comportant la seva investidura com a president després de mesos de negociacions complicades entre ERC i Junts.





ALTERNATIVES AL DIÀLEG



Així, buscarà reprendre la iniciativa en aquest procés de negociació : d'una banda, interpel·lant el conjunt de l'independentisme per trobar una estratègia compartida, i de l'altra, reclamant al Govern no dilatar la resolució del conflicte.





A més d'insistir en la demanda de l'amnistia, d'acabar amb la "repressió" i d'argumentar que, segons ell, hi ha una voluntat majoritària a la societat catalana a favor d'un referèndum, una de les incògnites principals és si Aragonès plantejarà alguna proposta alternativa davant la possibilitat que la taula de diàleg fracassi.





En el seu discurs de Nadal ja va avisar que el 2022 ha de ser l'any en què començar a desbloquejar la solució al conflicte i començar a buscar "alternatives" si la taula de diàleg s'encallava, cosa que Junts li urgeix a començar a preparar, mentre que la CUP aposta per un referèndum en aquesta legislatura.





REFORÇAR ELS "CONSENSOS"



En el discurs de dilluns, que el president està preparant setmanes i que serà molt personal, segons fonts properes, Aragonès se centrarà en els principals reptes, prioritats i perspectives de futur que veu per a Catalunya , i tractarà de dirigir-se al conjunt de la societat catalana per cercar complicitats.





Aquesta setmana ja va demanar al Parlament a l'independentisme dirigir-se més al conjunt de la societat catalana: "Menys a parlar de nosaltres i més a parlar del país", va afirmar després dels retrets entre partits independentistes pel cas de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà.





A banda d'abordar el conflicte, a la conferència també pretén reforçar els "consensos socials i polítics" que creu que hi ha a la societat catalana, com la defensa del català i la immersió lingüística.





En aquest sentit, farà referència a la sentència que fixa un 25% de castellà a les escoles catalanes i cal veure si concretarà alguna proposta sobre com blindar la immersió davant aquesta decisió judicial.





300 ASSISTENTS



Es tracta de la primera conferència de gran format que fa Aragonès com a president, i la pronuncia un mes després de la que va fer a Madrid, on va demanar no desaprofitar el diàleg.





S'espera que a la conferència assisteixin més de 300 persones, entre elles membres del Govern, d'ERC, Junts, el líder de l'oposició a Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, així com representants de làmbit social, cultural i econòmic.





Tot i que Aragonès ha convidat tots els partits excepte Vox, han rebutjat la invitació tant Cs com el PP, mentre que tampoc està previst que hi acudeixin ni la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau .