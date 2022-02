Integració Regional: el gran desafiament per a les Amèriques*

Context. Variades han estat les iniciatives per portar a bon port una genuïna integració regional a Llatinoamèrica. No obstant això, des de la promissòria perspectiva del Pacte Andí, creat l'any 1969 a la data, els organismes i institucions que tenien com a fonament enfortir la integració regional, d'una manera o altra han fracassat o, almenys no han pogut gestar una real integració de les nostres nacions.





El president electe de Xile, Gabriel Boric /@EP





Les institucions. Amb el retorn a la democràcia a la regió després de dècades de règims dictatorials, el 1991 es crea el Mercat Comú del Sud (MERCOSUR), orientat centralment en els aspectes econòmics i comercials de les nacions que la integren originalment (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai). Després s'incorporen Bolívia i Veneçuela, aquesta darrer qüestionat en la seva participació per la constant repressió i violació dels DDHH. Xile no és un membre ple d'aquesta institució. Tot i això, el país és membre actiu de l'Aliança del Pacífic, fundada el 2011 pel Perú, Colòmbia, Mèxic i Xile, el central objectiu del qual és constituir una àrea d'integració econòmica i comercial que incentivi un creixement més gran, lliure circulació de béns, serveis , capitals i persones.





A la primera dècada del segle XXI, almenys dues institucionalitats regionals s'erigien com la més properes a complir amb els objectius d'una organització regional que pogués ser un veritable contrapès als grans blocs internacionals, anomenin-se aquests EUA, la Unió Europea (UE) i, Àsia pacifico i, Xina. La primera va ser la Unió de Nacions Sud-americanes (UNASUR), amb seu a l'Equador, creada el 2008 pels principals països d'Amèrica del Sud, sota governs a la regió on va predominar l'esquerra i el centre esquerre. L'escenari polític regional d'aquell llavors era molt propici per a una organització d'aquesta naturalesa es preocupés dels temes econòmics comercials, però amb un fort accent polític en aquesta part de la regió. Va arribar a conformar més de 11 consells temàtics. A causa de la renúncia ideològica de Bolívia i Veneçuela de nomenar un nou secretari executiu -que en aquesta oportunitat li corresponia a un representant del govern argentí de M. Macri- la institució es va paralitzar per diversos anys i lentament països membres es van anar marginant, cosa que va portar a la desarticulació d'UNASUR. Es va intentar reemplaçar-la per un nou organisme regional denominat “Per al Progrés de Sud-amèrica” (PROSUR) iniciativa dels governs conservadors de Macri, Duque i Piñera. PROSUR va acabar sent una institució sense contingut, ideologitzada i inexistent.





La segona organització que té components més propers a una real integració de les Amèriques, és La Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Caribenys (CELAC), constituïda el 2010 i que integra 33 Estats sobirans del continent. El seu objectiu central és aprofundir la integració política, econòmica, social i cultural d'Amèrica Llatina i el Carib basat en el respecte respecte per la democràcia i els drets humans, segons la seva declaració de principis. Després d'haver estat alguns anys en inacció, la CELAC es reactiva vigorosament a partir de la VI Cimera de Caps d'Estat celebrada a Ciutat de Mèxic (18 setembre 2021) sent presidida pel mandatari mexicà, Andrés Manuel López Obrador. En aquesta Cimera hi van participar 17 mandataris, 2 vicepresidents, 9 cancellers, la secretària executiva de la CEPAL, Alicia Bárcena i el president del Consell Europeu de la Unió Europea (UE), Charles Michel. En síntesi, una representació notable i important de les nacions d'ALyC i d'aquests dos organismes regionals, la CEPAL i la UE. Aquesta Cimera no va comptar amb la participació del Brasil per expressa decisió del president J. Bolsonaro. Lentament, la CELAC es posiciona com la institució que aconsegueix fer convergir els països de la regió posicionant-se per sobre altres organismes regionals com ara l'Organització d'Estats Americans (OEA) fortament qüestionada per nacions significatives del continent americà. També en aquesta mateixa direcció, l'esmentat Grup de Lima és omès de tota mena de coordinació per les nacions integrants de la CELAC. A la recent Cimera XXII de Cancellers de la CELAC realitzada a Buenos Aires (6 i 7 de gener 2022) on la presidència pro tempore va passar del president mexicà López Obrador al president d'Argentina, Alberto Fernández és un nou punt d'inflexió al camí a una integració real i decisiva de les grans potències llatinoamericanes que condensen aproximadament el 90% del PIB del continent.

La empremta regionalista del futur govern de Gabriel Boric





La integració regional serà sens dubte, un punt de referència important per a la política exterior del nou govern que assumirà el proper 11 de març. La significació de la regió i, en especial dels països limítrofs, és part consubstancial de la tasca de la nova Cancelleria. El mateix president Boric ho ha assenyalat més d'una oportunitat “cal superar les passions ideològiques i les contingències polítiques si volem que els nostres països s'entenguin a Amèrica Llatina i s'integrin econòmicament i políticament”. (Veure: Govern de Boric i prioritats internacionals. Roberto Pizarro H i Luis Herrera M, El Mostrador, 5 de gener 2022).





Guanya terreny al govern acabat de triar que l'enfortiment d'un bloc llatinoamericà permetrà enfrontar satisfactòriament els desafiaments polítics que es desprenen del nou ordre econòmic internacional. Un bloc d'aquesta naturalesa podrà ser un poderós instrument a l'escenari econòmic i polític mundial actual, constituint-se en un temps no tan llunyà en un referent que pugui dialogar d'igual a igual o en millors condicions amb els altres blocs internacionals, com la Unió Europea , les potències de l'Àsia Pacífic, i, especialment amb les dues grans potències mundials, l'emergent, la Xina i, la potència en declinació -en opinió de molts experts- la dels EUA. En aquest escenari del tauler internacional, Xile, amb el govern entrant del president Boric, podrà enfortir aquesta perspectiva d'una Amèrica Llatina i el Carib unida i vigorosa al costat dels governs progressistes a la regió com Argentina, Mèxic, Bolívia, Perú amb totes les seves dificultats i, amb els governs progressistes que possiblement vindran a Colòmbia i Brasil. El futur govern de Boric ha manifestat el seu decidit suport a les iniciatives regionals.





Colofó. Sobre el tema de la Integració Regional s'han abocat tones d'escrits i, la retòrica supèrflua pel que fa als més diferents governants del continent, han estat predominants en aquest àmbit. També hi ha hagut una proliferació d'organismes regionals creats que no han pogut complir l'objectiu central: una integració regional plena.





Els esforços expressats fe part de governs de l'Argentina, Bolívia i el Perú per reactivar UNASUR, són dignes de destacar, però, no cristal·litzats. De ben segur, que la posició de països com Colòmbia i el Brasil si canvien de govern a les properes eleccions presidencials (Colòmbia i el Brasil 2022) estaran en la direcció d'enfortir aquests organismes. El fet que la CELAC assumeixi un paper més protagonista en el procés d'integració d'ALyC seran acollits favorablement pels governs progressistes actuals i els que vinguin al continent.