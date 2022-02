Artur Mas pensa que la taula de diàleg serà una decepció "que anirà a càrrec d'ERC"

Creu que Junts no té "lideratges" forts com ERC amb Aragonès i el PSC amb Illa /@EP





L'expresident de la Generalitat Artur Mar ha considerat que la taula de diàleg entre Govern i Govern serà una decepció que "en aquest cas, anirà a càrrec d'ERC , que és qui ha encapçalat amb més força" aquesta iniciativa.





En una entrevista al diari 'VilaWeb' recollida aquest diumenge per Europa Press, Mas ha defensat que la taula de diàleg "no té recorregut ni futur pel que es va crear: trobar una solució per al conflicte que hi ha entre Catalunya i l'Estat espanyol “ .





Ha acusat les parts implicades de no ser capaces ni de reunir la taula i ha criticat que "les poques vegades que l'han reunida, no hi havia ordre del dia, ni ha tingut continuïtat", per la qual cosa ha dit textualment que és engany que només permet que el temps passi.





Per a Mas, actualment, dins de l'independentisme "no hi ha unitat, no hi ha projecte estratègic conjunt, hi ha una manca de rumb i de nord", i ha considerat que hi ha una fragmentació política al Parlament que dificulta la creació de lideratges consolidats.





Ha dit que Junts està en fase de “ construcció i de consolidació, però encara amb certa indefinició ideològica i amb alguns deures pendents com definir quins són els lideratges de partit i els institucionals ”, i ho ha exemplificat amb els de Salvador Illa al PSC i de Pere Aragonès a ERC.





Ha sostingut que "aquestes indefinicions" s'hauran d'anar resolent els propers mesos perquè considera que és molt important que cada projecte polític tingui definits els seus líders.





Preguntat per la seva relació amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha respost que mantenen "una molt bona relació personal que mai no s'ha trencat, en absolut, al revés", i que pretén tornar a visitar-lo a Waterloo ( Bèlgica) en poques setmanes.





LA SEVA ETAPA COM A MILITANT "HA ACABAT"



Ha assegurat que no entrarà a Centrem, la nova marca política que impulsa l'exsecretària del PDeCAT Àngels Chacón, ni tampoc en cap altre partit: “ La meva vida política com a militant de partit ha acabat ”.





" No vull allunyar-me de la política, però sí de la militància en partits ", ha dit, perquè és una etapa a què ha dedicat més de 30 anys i que ja dóna per conclosa.





DEMANA NO "SACRIFICAR NOMÉS PEL SIMBOLISME"



Sobre el cas de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, ha titllat de monstruositat que un organisme administratiu com la Junta Electoral Central (JEC) li pugui retirar l'escó a un càrrec electe i, preguntat per si s'hauria d'haver preservat el càrrec, ha dit que "depèn de si és el moment d'assumir el cost d'uns processos penals nous i de noves inhabilitacions".





"No val la pena sacrificar més gent. Sacrificar només pel simbolisme no té gaire sentit", ha afirmat, i ha afegit que l'independentisme ha de fixar objectius que sap que voldrà o podrà complir, ja que altrament genera decepció, alguna cosa que segons ell va passar amb l'1-O el 2017.