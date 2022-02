Les dones han notificat el doble d'efectes adversos després de vacunar-se amb Pfizer que els homes

La nombre de dones que van declarar efectes secundaris després de rebre la seva primera, segona o tercera dosi de la vacuna de Pfizer és gairebé el doble (1,9 vegades) que entre els homes , segons un nou estudi realitzat a l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Haifa (Israel) que s'ha publicat recentment a la revista 'Vaccines'. Cal apuntar que en alguns símptomes concrets el nombre de dones que els van notificar és trenta vegades superior al d'homes.





Una dona rep la vacuna de Pfizer /@EP





No obstant això, els investigadors no saber per què això és així. "No sabem quin mecanisme està implicat, però pot estar relacionat amb les diferències entre els sexes al sistema immunitari o a la percepció dels efectes secundaris", ha explicat el professor Manfred Green, investigador principal de l'estudi, que comenta que una possibilitat és que el sistema immunitari de les dones “ respongui amb més força que el dels homes als antígens estranys ”.





Les vacunes de Pfizer es basen en la injecció d'un àcid nucleic (ARNm) que codifica una de les proteïnes del virus. L'objectiu és estimular la producció d'anticossos contra el virus i protegir el receptor contra la malaltia.









La vacunació s'acompanya de vegades d'efectes secundaris, que es manifesten, per exemple, en dolor al punt de vacunació o a tot el braç, febre, debilitat, fatiga i parestèsies en diverses parts del cos. Els investigadors van examinar les diferències entre homes i dones en la notificació d'efectes secundaris després de rebre les vacunes de Pfizer a Israel.





Així, l'estudi es va basar en la recopilació de dades de quatre fonts diferents: els informes enviats al Ministeri de Salut sobre els efectes secundaris en individus més grans de 16 anys durant el període comprès entre desembre de 2019 i juny de 2021; una enquesta de 923 participants majors de 30 anys realitzada el juny del 2021; i dues enquestes addicionals amb 560 participants de 20 a 65 anys realitzades a llocs de treball el setembre de 2021.





Els resultats de l'estudi mostren que la notificació d'efectes secundaris després de la primera, la segona i la tercera vacunació és aproximadament 1,9 vegades més gran entre les dones que entre els homes.





MÉS EFECTES DESPRÉS DE LA SEGONA DOSI





Les freqüències més altes d'efectes secundaris notificades entre tots els participants van ser les que es van produir després de la segona vacunació. Els efectes secundaris van ser generalment lleus, incloent dolor al punt de vacunació, febre, mals de cap, debilitat i parestèsia al braç.









Una anàlisi dels resultats mostra que la proporció de dones que van declarar dolor a tot el braç després de rebre la vacuna va ser 7 vegades més gran que entre els homes després de la primera vacunació i 4,2 vegades més gran que entre els homes després de la segona vacunació; la proporció de dones que van patir aquest efecte secundari després de la tercera vacunació va ser 4,1 vegades més gran que entre els homes.







A més, la proporció de dones que van declarar debilitat va ser 30 vegades més gran que la dels homes després de la primera dosi; 2,6 vegades més gran després de la segona dosi i 1,6 vegades més gran després de la tercera.





Així mateix, la quantitat de dones que van patir mals de cap també va ser 9 vegades més gran que entre els homes després de la primera dosi, 3,2 vegades més gran després de la segona dosi i 2,45 vegades més gran després de la tercera dosi. Segons els investigadors, els resultats de l'estudi subratllen la necessitat d'informar sobre els efectes secundaris de les vacunes desglossats per gènere.





Però tot això no és estrany si tenim en compte que les dones patim el 60% dels efectes secundaris dels medicaments .





MÉS PROBLEMES DE COR ENTRE HOMES





Tot i això, altres estudis apunten que la miocarditis i la pericarditis després de rebre les vacunes d'ARN missatger es dóna sobretot en home. Especialment, entre aquells que són joves. Així, aquest efecte advers s'ha vist sobretot en homes adolescents o en la vintena.