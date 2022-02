Israel també insta els seus conciutadans a sortir d'Ucraïna "abans que sigui impossible"

El primer ministre d'Israel, Naftali Bennett /@EP





El primer ministre d'Israel, Naftali Bennett, ha emplaçat els ciutadans israelians a sortir d'Ucraïna "abans que sigui impossible" a causa del conflicte amb Rússia. La setmana vinent hi ha previstos 32 vols des d'Ucraïna a Israel.





"Veniu a casa. No assumiu riscos innecessaris. No espereu fins que vulgueu venir però sigui ja impossible. Responsabilitzeu-vos de les vostres vides. Sortiu d'Ucraïna el més ràpid possible i veniu a casa", ha afirmat Bennett en declaracions que ha recollit el diari 'The Times of Israel'.





"Com la resta del món, esperem que la tensió se superi sense una escalada, però la nostra primera responsabilitat és atendre els nostres ciutadans, els ciutadans d'Israel", ha afegit Bennett.





Almenys 28 països han emès alertes perquè els seus conciutadans abandonin Ucraïna a causa de la tensió militar amb Rússia, que segons els Estats Units i els seus aliats ha acumulat un important contingent militar prop de la frontera ucraïnesa.