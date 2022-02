Activat un dispositiu per una festa en un balneari abandonat d'Esparreguera

Els responsables ja han estat identificats /@Mossos







Els Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu policial per una festa no autoritzada en un balneari abandonat d'Esparreguera (Barcelona), la Puda, que es celebrava des de divendres.







Amb la col·laboració de la policia local d'Olesa de Montserrat (Barcelona), els Mossos fan ara controls a les persones que surten de la festa , han informat a Europa Press.





Des de dissabte no es permet l'entrada de cap vehicle al recinte, i els agents realitzen identificacions dels assistents, així com denúncies per positius en test d'alcoholèmia, drogues, i per estacionar-hi.





La festa, però, està “pràcticament acabada”, ja que la música està apagada des d'aquest diumenge al matí, encara que encara queda gent dins de l'edifici.





Les fonts consultades han assegurat que els agents comprovaran si hi ha "altres fets denunciables" per fer-hi la festa, i ja han identificat els responsables.