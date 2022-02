Europa requereix 65 milions de punts de càrrega per al 2035 per cobrir les necessitats dels cotxes elèctrics

En aquests moments, circulen per les carreteres europees al voltant de 3,3 milions de vehicles elèctrics . Però segons un estudi realitzat per EY-Eurelectric, d'aquí al 2035 la xifra haurà ascendit fins als 130 milions, cosa que es tradueix en una clara necessitat per al continent: instal·lar 65 milions de punts de càrrega.





Punt de càrrega d´un vehicle elèctric /@EP





Des d'EY-Eurelectric assenyalen que "l'electrificació directa es converteix en el principal impulsor d'una economia descarbonitzada". I afegeixen que, segons els resultats del seu estudi, la xarxa elèctrica continuarà estable malgrat que el mercat de vehicles elèctrics i les altes ambicions d'electrificació creixeran significativament.





A això, afegeixen que serà essencial perquè aquesta economia tinc èxit el fet que es planifiquin les instraestructures de càrrega i es coordinin les empreses elèctriques, els operadors de xarxa i els punts de càrrega. Sobre aquests, apunten que Europa té un gran repte: instal·lar 65 milions d'aquí al 2035 . En concret, el document assenyala que calen 9 milions de punts de càrrega públics i 56 milions més de tipus residencial.





EUROPA, LLUNY L'OBJECTIU





Com esmentàvem unes línies més amunt, a Europa hi ha actualment 3,3 milions de cotxes elèctrics i per a aquesta quantitat n'hi ha prou amb els 374.000 punts de càrrega públics que hi ha . Però s'espera que es fabriquin i es venguin més cotxes elèctrics, fins a arribar als 130 milions el 2035. Per tant, el nombre de punts de càrrega també ha de créixer, segons l'estudi esmentat fins a assolir els 65 milions a Europa.





Cabe apunta, a més, que no tots els països tindran la mateixa feina. I és que la majoria d'aquests 374.000 amb què comptem avui dia es concentren a França, Itàlia, Alemanya i els Països Baixos , és a dir, a només quatre països.









Per contra, assenyalen des de l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils que hi ha altres països que ni tan sols compten amb un carregador per cada 100 quilòmetres de carretera. Segons dades que van publicar el setembre del 2021, a Espanya hi ha 1,1 carregadors de bateria per cada 100 quilòmetres .





DES DE EURELECTRIC DEMANEN ACCELERAR ELS PERMISOS





Des d'Eurelectric apunten a la burocràcia com a principal causa del " retard considerable " a la instal·lació d'infraestructures. Assegura Kristian Ruby, secretari general d'Eurelectric, que aquestes diferències entre països poden portar a " desestabilitzar l' electrificació ".





"Estem enviant una crida d'atenció als polítics de tots els nivells, ja que l'ambició i el compliment d'objectius requereixen permisos. Si volem construir una xarxa de recàrrega capaç de fer front a les necessitats de la demanda, necessitem permisos per poder avançar de forma més ràpida ”, recalca Ruby.







A més, Serge Colle, líder del Mercat de la Indústria d'Energia i Recursos Globals d'EY ho té clar: "Cal fer que la mobilitat elèctrica funcioni per al client i això significa brindar una experiència perfecta amb una infraestructura de càrrega sòlida que permeti a tots carregar de manera ràpida i fiable".