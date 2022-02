Adopten un nen i l'obliguen a viure 5 anys en un habitacle de 2 metres dins un garatge

Els ciutadans dels Estats Units es troben commocionats després de descobrir que una família va adoptar un menor i el va obligar a viure durant 5 anys en tan sols dos metres quadrats dins d'un garatge.







El lloc on vivia el nen, de tan sols 13 anys, era una mena de caixa, una minúscula habitació de dos metres quadrats, que comptava amb un interruptor a la part de fora . Al seu interior hi havia un matalàs, una galleda i una càmera. I aquest va ser descobert per un investigador després que el nen faltés un dia a classe, segons va explicar més tard -recull el mitjà Aire de Santa Fe-, perquè "sentia que ningú l'estimava".





Pel que sembla, el 30 de gener passat una persona anònima va denunciar la seva desaparició davant la Policia del comtat de Palm Beach, a Florida. Va ser llavors quan un agent va anar a casa de la família, que va assegurar que aquella habitació que el policia havia vist era una mena de traster o d'oficina.





Tot i això, el nen va tornar a l'escola l'endemà i els investigadors van descobrir, després de fer-li diverses preguntes, que Tracy i Tomothy Ferritier, de 46 anys, l'havien tingut malvivint, menjant i fent les seves necessitats. Aleshores, van passar a disposició judicial acusats d'un delicte d'abús infantil agreujat.





Segons el mitjà Aire de Santa Fe, una persona havia denunciat prèviament que des d'aquell habitatge el van contactar per construir una oficina al garatge, però li va resultar estrany per les mesures i per com era l'habitació on l'estimaven. Aquesta tenia pestell per l'exterior, de manera que si algú era a dins no podria sortir tret que l'obrissin des de fora. I les parets eren de guix, sense pintar.





Apunta el mitjà esmentat que el menor va declarar que passava tot el temps allà, a excepció de les hores en què era a l'escola.