Les enquestes publicades al tancament de les urnes a Castella i Lleó donen com a guanyador el PP

GAD3, l'empresa demoscòpica que presideix Narciso Michavila, dóna guanyador al PP a les eleccions autonòmiques celebrades avui a Castella i Lleó amb el 33,2% dels vots i una forquilla de 31-33 escons. Els populars sumarien majoria absoluta (situada en 41 escons) amb Vox, que aconseguiria el 15,6% dels vots i d'11 a 13 escons.







Segons el sondeig divulgat pel diari ABC i la Cadena Cope, el PSOE quedaria com el segon partit més votat, amb el 30,3% dels vots i una forquilla de 26-28 escons.





Per part seva, Cs s'enfonsaria fins al 3,8% dels vots i només tindrien 1 escó, 11 menys que en els anteriors comicis. Unides Podem amb el 6,3% dels vots obtindria entre 1-3 escons.





Finalment, Unió del Poble Lleonès, amb el 4,3% dels vots triplicaria el nombre d'escons dels anteriors comicis i passaria d'1 a 3. Per Avila (XAV), amb el 0,9 repeteix 1 un escó.

Una de les sorpreses de la jornada electoral és la irrupció amb 3 escons i l'1,8% dels vots de Soria Ya!, partit polític local que concorre per primera vegada a uns comicis autonòmics.





SIGMA DOS I SOCIOMÈTRICA TAMBÉ DONEN GUANYADOR AL PP





L'enquesta de Sigma Dos per a 'El Mundo' dóna al Partit Popular com a guanyador de les eleccions de Castella i Lleó , amb un percentatge de vot de 32,4% i una forquilla de 30-32 escons, cosa que permetria que, al cas d'obtenir finalment la xifra més gran d'aquesta forquilla, podria assolir amb Vox la majoria absoluta, que tindria entre 10 i 12 escons i un percentatge del 14,7% dels vots.





Segons aquest sondeig, realitzat al llarg de les darreres dues setmanes fins a la jornada de reflexió, el PSOE obtindria el 31,2% dels vots i una forquilla d'entre 28 i 30 escons.

Per la seva banda, Unidas Podemos, tindria un percentatge de vots del 7,1% i una forquilla entre 2 i 3 escons; Ciutadans, un 4,9% i un escó; Unió del Poble Leónes (UPL), 4,4% i tres escons; Soria Ja, el 3,4% i tres escons i Per Àvila (XAV), 0.8% i un escó.





Per la seva banda, segons un sondeig de SocioMétrica per a l'Espanyol, recollit per Europa Press, el PP hauria guanyat les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge a Castella i Lleó amb entre 30 i 33 escons, amb el 33% dels vots . un sondeig de SocioMètrica per a El Español, recollit per Europa Press, que situa en segon lloc el PSOE amb entre 26 i 28 procuradors, i un 28,3% de l'electorat.





El tercer partit seria Vox, que hauria aconseguit el vot del 15,1% dels votants i aconseguiria entre 11 i 13 escons, mentre que Ciutadans podria quedar-se fora del Parlament regional, ja que segons aquesta enquesta està entre zero i un, al aconseguir el 5,4% del vot.





Podem aconseguiria 3 procuradors amb el 7,5% dels votants, mentre que Unión del Pueblo Leonés tindria entre 2 i 3 --el 3,3%-- i Per Ávilam, amb el 0,9%, aconseguiria un parlametnari regional.





RESULTATS 2019





En les últimes eleccions autonòmiques celebrades el mes de maig del 2019, va guanyar els comicis el PSOE amb 35 escons i 34,84% dels vots, mentre que el PP va baixar al 31,49% dels vots i 29 escons.





En tercer lloc va quedar Ciutadans, que va obtenir 12 escons i el 14,94% dels vots. Per la seva banda, Podem va aconseguir 2 escons amb el 4,99% dels vots. Vox va aconseguir 1 escons i el 5,50% dels vots.





Finalment, Unió del Poble Leonés (UPL) va aconseguir el 2,04% dels vots i 1 escó. També va tenir 1 escó Per Avila (XAV) amb el 0,69% dels vots.