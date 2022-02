A CyL, amb el 51,02% escrutat, el PP aconsegueix 31 escons, PSOE 28 i VOX 13

Amb el 34% dels vots escrutats, Mañueco guanyaria les eleccions /@EP





A la comunitat autònoma de Castella i Lleó, amb el 51,02% dels vots escrutats, el PP ha estat la formació més votada per a les Corts regionals amb el 32,94% dels vots , fet que es tradueix en 31 procuradors. , dos més que el maig del 2019, seguit del PSOE , amb el 30,17% dels sufragis, que li han donat 28 diputats, per la qual cosa en perd set.





Per la seva banda, VOX es converteix en la tercera força amb el 17,45% dels sufragis, i una pujada d'un a 13 procuradors, mentre que tindria tres escons 'Soria YA', formació que concorre per primera vegada a les eleccions i que sorgeix de la plataforma ciutadana que es va crear fa vint anys a Sòria per lluitar contra la despoblació.





Així mateix, ha experimentat una pujada d'1 a 3 representants UPL, i el 3,69% dels vots, mentre que Per Àvila manté el seu escó.





Ciutadans es desploma respecte al 2019 passar de 12 a tan sols un escó, amb un 4,15 per cent dels suports.









Així, sembla que els sondejos que s'han fet públics a les 20:00h al tancament dels collegis electorals de moment encerten: Mañuecos resultaria guanyador.













RESULTATS 2019





En les últimes eleccions autonòmiques celebrades el mes de maig del 2019, va guanyar els comicis el PSOE amb 35 escons i 34,84% dels vots , mentre que el PP va baixar al 31,49% dels vots i 29 escons.





En tercer lloc va quedar Ciutadans, que va obtenir 12 escons i el 14,94% dels vots. Per la seva banda, Podem va aconseguir 2 escons amb el 4,99% dels vots. Vox va aconseguir 1 escons i el 5,50% dels vots.





Finalment, Unió del Poble Leonés (UPL) va aconseguir el 2,04% dels vots i 1 escó. També va tenir 1 escó Per Avila (XAV) amb el 0,69% dels vots.