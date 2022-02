El PP guanya les eleccions a Castella i Lleó i haurà de governar amb Vox

Demà en una roda de premsa a Castella i Lleó/ @EP





La lectura nacional de les eleccions de Castella i Lleó, que aquest diumenge va guanyar el PP en sumar 31 diputats marcarà les estratègies de Pedro Sánchez i Pablo Casado en els propers mesos.





Moncloa fan més que un balanç de danys i s'aferraran a la dependència del PP de Vox després de la patacada de Ciutadans, que només va aconseguir un diputat igual que Podem que ho fia tot a Yolanda Díaz a la seva remuntada. Els propers passos se centraran a veure quina postura prendrà el PP respecte a Vox.





Alfonso Fernández Mañueco va afirmar que el Govern serà del PP, és a dir, que no hi haurà coalició amb Vox i iniciarà una ronda amb tots els grups de més polítics per "escoltar propostes". Mentre que Santiago Abascal va afirmar que vol una vicepresidència perquè Vox està fort i vol fer valer els 210.000 vots d'aquest diumenge.







Casado ha donat carta blanca a Mañueco per negociar sense que hi hagi coalició de govern amb Vox, sumant però sense pactar un Govern de coalició per trencar el discurs de "veu la ultradreta" dels partits d'esquerra. Cedir conselleries a Vox penalitzaria en les properes cites electorals i en un possible avenç electoral de les generals per al juny.





Mañueco té de topall fins al 10 de març per constituir les Corts de Castella i Lleó i això dóna marge a Juanma Moreno, a Andalusia, per fer els seus propis càlculs.









Gràfic dels diputats obtinguts a Castella i Lleó/ @EP





Si Cs suma el seu únic diputat al PP, encara s'ha de veure. Al PSOE també hi haurà conseqüències i Luis Tudanca , va amenaçar de dimitir. Els socialistes han vist com les plataformes de l'Espanya Buidada els han robat el vot en territoris com Sòria o Lleó , on les forces regionalistes i localistes de Sòria Ja! i Unió del Poble Leonès els han pres els procuradors en aconseguir tres diputats cadascuna.









Mentre Unides Podem segueix la tendència a la baixa que ja es va veure el 4-M i el PSOE tampoc no recull la fuga. I el PSOE sembla que es queda sense "un partit a la seva esquerra" i això el condemnaria a l'oposició al Congrés.